Íme egy lista, hogy biztosan elmaradjon a feszültség

Amikor a családtagok, a barátok összejönnek, óhatatlanul is előkerülnek kényes témák, amelyeket könnyedén meg lehet oldani veszekedés nélkül.

A nők többségének a karácsony mindenekelőtt folyamatos stresszt jelent. Bár a teendőket nem tudja átvállalni ön helyett, néhány tippet azért ad a Fanny cikke alapján a Vasárnap Reggel arra, hogyan vészelje át a családi látogatásokat, és hogyan tegye igazán kellemessé idén az ünnepet!

Szabad pénzt ajándékozni?

Egy esküvőn, diplomaosztón vagy akár születésnapon megfelelő ajándék lehet a készpénz, hiszen az életben való elindulást segítjük vele, a karácsony szellemiségéhez viszont egyáltalán nem illik. A meghitt hangulatot a személyre szóló, nem túl drága meglepetések fokozzák, a „Vegyél belőle, amit akarsz!” mondat csak azt mutatja, hogy az ember egyáltalán nem ismeri a megajándékozottat. Ennél sokkal jobb megoldás mondjuk egy múzeumi belépő, egy masszázskupon vagy egy, az illető kedvenc üzletébe szóló vásárlási utalvány. Ezeket ráadásul átadhatja egy díszes borítékban vagy egy szép képkeretben is.

Nem ízlik az étel

Szinte lehetetlen mindenkinek a kedvére tenni, ezért aztán elképzelhető, hogy valami pont nem felel meg az ízlésének a menüben. A házigazda bizonyára rengeteg időt és energiát fordított a főzésre, faragatlanság tehát kritikával illetni az általa tálalt fogásokat. Ugyanez a tanács abban az esetben, ha esetleg a vendéglátó elszámolta magát, és kevés lett az étel. Amennyiben jó, közvetlen viszonyban vannak, nyissák ki együtt a hűtőt, és keressenek valamit, amit elcsipegetnének. Ám ha nem közvetlen családtagról van szó, inkább ne tegyen erről említést.

Értelmetlen meglepetés

Nem tetszik a kapott ajándék? Mosolyogjon és köszönje meg, ahelyett, hogy kimutatná a csalódottságát! Az ajándékozásnak nem a haszonszerzés, az anyagi nyereség az értelme. Ez egy gesztus, a szeretet kifejezésének a gesztusa. És ha az ajándékozó azt látja, hogy örömet szerzett, attól ő is boldog lesz.

Felpörögtek a kicsik

Szinte nincs olyan gyerek, akit a karácsony ne őrjítene meg egy kicsit, ha pedig több gyerkőc kerül össze, ott bizony kő kövön nem marad. Az állandó rohangálás és ricsaj egy idő után már a felnőtteket is kihozza a sodrából. A gyerekeket persze nem lehet rákényszeríteni, hogy a koruknál érettebben viselkedjenek, ezért előre egyeztesse, vannak-e a házigazdánál játékok. Ha nincsenek, akkor érdemes társasjátékkal vagy kártyával készülni, és felváltva lekötni a kicsiket, hogy mindenkinek jusson ideje a beszélgetésre.

Segíteni kötelező?

Ha a házigazda netán késésben van, és az ön érkezésekor még a konyhában tesz-vesz, szinte kötelességének érzi, hogy segítsen neki? Ez soha ne legyen automatikus! A csúszás miatt valószínűleg már így is türelmetlen az illető, és ha avatatlan kezek nyúlnak a művéhez, attól csak még idegesebbé válhat. Mindig kérdezzen rá, hogy segíthet-e!

Kedélyes csevegés

A rég nem látott rokonok között szinte biztosan felmerül legalább egy olyan téma, amit az egyik fél szívesen jegelt volna. Érintettként válaszoljon frappánsan a kellemetlen kérdésekre!

„Hogy megváltoztál! Felszedtél pár kilót?” Semmiképp ne vágjon vissza durván! Még ha csipkelődésnek szánta is a kérdező, nem tud majd mit mondani a következő válaszra: „Igen, meglátszik rajtam a kiegyensúlyozottság!”

„Mikor mész már férjhez?” Ez a mondat akkor a legkínosabb, ha a kedvese is jelen van, nem beszélve arról, hogy a két fél is egymás ellen hangolható vele. Ne tetézze tovább a bajt azzal, hogy a partnerére bízza a választ! A „Nem sietünk, mert így is boldogok vagyunk” felelettel rövidre zárhatja a témát.

„Mikor jön már a baba?” Bár az illetőt általában nem a bántó szándék vezérli, attól még az érintettek lelkébe gázolhat a kérdéssel. Ne fokozza durvasággal a feszültséget, inkább válaszolja ezt: „Majd ha ő is jönni akar. Talán már holnap!”

