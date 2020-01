2020 első edzésén 2020 gyakorlat

Szombaton rendezték meg a 2020 Challenge nevű rendezvényt Mindszenten, a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ előtti téren. Sportolók és sportos mindszentiek küzdöttek a 2020 gyakorlat teljesítéséért.

– Még az óévben pattant ki az egyik edzőtársam fejéből az ötlet, hogy csináljunk az első edzésen az új év számával megegyező, vagyis 2020 gyakorlatot. Ezen felbátorodva meghívtuk a környékbeli edzőcsoportokat, hogy közösen tegyünk feledhetetlenné az új év első edzését – mondta Nagy Péter, a Mindszenti Testedző Sport- és Rekreációs Egyesület vezetője és a Spartan Training Group csoportvezetője.

– 2020 gyakorlat – nem egyszerű feladat, amire vállalkoztunk. Ezt már a néhány századik után érezték is az izmaink – mondta a sportember.

Összesen 500 ötütemű fekvőtámaszt, 500 Jumping Jacket (terpeszugrást), 500 guggulást hajtottak végre. A következő gyakorlatot pedig fekvőtámasz állásban hajtották végre, 500-szor ugrottak terpeszállásba. Akinek pedig még volt energiája, a végén 20 fekvőtámaszt is lenyomott.

A rendezvényen főként terepakadály-futó csoportok vettek részt.

– Úgy hirdettük meg, hogy részben, vagy egészben is teljesíthetők a gyakorlatok. Aki bírta, végigcsinálja. A lényeg, hogy egyszerre mozdulunk. Ha csak felét is teljesítjük, már az is jó. Érkeztek sportolók Szegedről, Békéscsabáról, Szentesről és Deszkről. De jöttek érdeklődők is, akik az ünnepek után egy kicsit szeretnék átmozgatni magukat – említette meg Nagy Péter.

– A kihívásnak nem az a lényege, hogy megállás nélkül végezzük a gyakorlatokat. Ezek a feladatok egyébként nem ismeretlenek a sportolóinknak. Minden edzésen be vannak iktatva. Sőt, a versenyeken, ha egy feladatot nem sikerül teljesíteni, ötütemű fekvőtámasszal lehet kiváltani.

A 2020 Challenge-n több mint félszázan vettek részt. Az időjárás is a kegyeibe fogadta a résztvevőket. Napsütésben és fagymentes időben végezték az előírt gyakorlatokat a különleges edzésen.

– Mínusz 5 fokig mindig a szabadban tartjuk az edzéseket. Ezt a szabályzatunk is előírja. Ha most lenne hó, az sem zavart volna bennünket. Eső esetén pedig a színházteremben tartottuk volna meg az edzést. Szerencsére erre nem került sor.

A szervezők az energia-utánpótlásról is gondoskodtak.

– Tettünk ki frissítőket, forralt bort, energiaszeletet, banánt. Próbáljuk motiválni a résztvevőket, hiszen a 2020 gyakorlat elvégzése valóban kihívásnak számít. Ez az első ilyen éveleji edzésünk, amiből a jövőben, a sikerre való tekintettel is, szeretnénk hagyományt teremteni.