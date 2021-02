4 tipp, amelyek alapján kiválasztható a megfelelő munkaruha tavaszra

Az, hogy odakinn jellemezően egyre magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála, a nappalok pedig egyre hosszabbak, egyértelmű jele annak, hogy közeleg a tavasz, ezzel együtt pedig az udvari munkák ideje.

Jöhet a tavaszi nagy garázstakarítás, a gyepszellőztetés, a metszés, sőt, az új növények elültetése is sorra kerülhet. Nem mindegy azonban, hogy a szeszélyes évszakváltás során milyen munkaruhát választ magának az ember. Az alábbi tippeket a Grandis.hu gyűjtötte össze, hogy segítsenek az ideális ruházat megtalálásában.

1, Egy ideális lábbeli kényelmes és jól szellőzik

Az egyik pillanatban még süt a nap, a másikban már el is eredt az eső, ráadásul ennek köszönhetően jellemzően tiszta sár az udvar. A közelgő tavasz első hetei nagyjából erről szólnak. Azonban emiatt nem kell tologatni a kint elvégzendő feladatokat, ugyanis egy megfelelő bakancs vagy csizma tökéletesen alkalmas arra, hogy ilyen terepen is bátran lépkedjen az ember. De mégis milyen egy jó munkáscipő? A megfelelően kialakított lábbelik megfelelően szellőznek, ugyanakkor nem engedik be a vizet a cipő belső terébe. Emellett pedig nem árt egy csúszásmentes talp sem, ami segít a stabilabb és határozottabb mozgásban. Ezeken felül persze lényeges a kényelem szempontja is, hiszen nincs olyan kinti munka, ami túl komfortos lenne úgy, ha közben töri a cipő az ember lábát. Ehhez pedig a megfelelő méret megtalálása szükséges.

2, Egy nadrág vásárlásánál több szempontot is fontos figyelembe venni

Minőség, a komfort és biztonság. Ha ez a három dolog találkozik egy munkásnadrágban, öröm lesz a kerti munka akkor is, ha közben megviccel az időjárás. Az egyik legfontosabb, amit figyelembe kell venni a nadrágvásárlás során, az a tárolás. Az ideális munkásnadrágon számos kisebb-nagyobb belső és külső zseb kap helyet, amelyek lehetővé teszik a kisebb eszközök és szerszámok kényelmes tárolását. Így ásás közben is kéznél lehet a telefon, nem kell visszamenni a garázsba egy mérőszalagért, de még a metszőollót is zsebre lehet vágni. A másik lényeges szempont a kopásállóság, hiszen ha ilyen anyagból készült a nadrág, bátran lehet térdelni, guggolni vagy létrára mászni, nem fog elszakadni. A harmadik dolog pedig, amit e téren ajánlott mérlegelni, az a kényelem. A megfelelő méret megtalálása mellett ajánlott olyan modellt választani, amelynek állítható a dereka, így mindig kényelmesen testre szabható.

3, Egy egyszerű, mégis nagyszerű munkáspóló, ahol a fő szempont a strapabírás

Egy ideális munkáspólónak is mindenképpen kiváló minőségűnek kell lennie, hiszen függetlenül attól, hogy hosszú vagy rövid ujjú modellről van szó, ezeket sosem kíméli a viselője. Ez pedig így is van rendjén, hiszen a munka nem várat magára. Egy ideálisan kialakított póló segítségével viszont az időjárási viszonyoktól függetlenül jól érezheti magát az ember, ráadásul divatos kialakításuknak hála, jó megjelenést is biztosítanak viselőjüknek. Vagyis, ha munka közben pont el kell ugrani valamiért a boltba vagy a közeli kertészetbe, akkor sem mondja meg senki, hogy pár perccel korábban még ásó volt a kézben. Fontos szempont továbbá, hogy mivel ez az anyag közvetlenül érintkezik a bőrrel, minőségi alapanyagból készüljön.

4, Egy praktikus pulóver az átmeneti időszakokra a szeszélyes időjárás ellen

A hűvös reggeleken és a csípős estéken bizony még elkél a pulóver, hiába van tavasz. Hiszen egyrészt bőven elfér a kabát alatt, ha túl hideg lenne, ám amikor enyhül az időjárás, akkor önmagában is tökéletes védelmet nyújt a hűvös ellen. Vagyis egy munkáspulóver amellett, hogy komfortos és praktikus, véd a munkavégzés során a külső behatásoktól és az időjárás viszontagságaitól egyaránt. Így tökéletes választás ez az ősz kezdetén és a tavaszi hónapokban bujkáló napsugarak idején egyaránt.

A legjobb az egészben az, hogy ha egy munkaruha minőségi anyagokból készül, akkor éveken keresztül jó szolgálatot tesz majd, és minden tavasszal előkerülhetnek a rég nem látott ruhadarabok a szekrényből. Így jöhet új növények ültetése, gyepszellőztetés vagy a garázs kitakarítása, mindig lesz, ami melegen tart és kényelmet biztosít.

