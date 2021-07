59 évig szolgálta a makói betegeket Zentayné Soós Klára

Egy híján hatvan éven át szolgálta a makói betegeket Zentayné Soós Klára, aki a hónap végével befejezi a háziorvosi munkát. Lapunknak azt mondta, hivatásában az a legszebb, amikor sikerül valakin segíteni.

– Egyszer bejött a rendelőbe egy házaspár. A feleség egyik karján csúnya csalánkiütés volt

– elevenítette fel háziorvosi tevékenységének talán legemlékezetesebb esetét a makói Zentayné Soós Klára.

– Leültettem egy székre, és adtam neki egy allergia elleni injekciót, amitől elájult, és lefordult a székről. A mai napig nem tudom, ez miképp fordulhatott elő

– emlékezett vissza. A történet persze szerencsésen végződött, hiszen a doktornő tudta, mi a teendő: az asszonyt lefektette, majd biztosította a szabad légutat, amitől azonnal jobban lett, magához tért. Csakhogy közben eltört a műfogsora.

– Azt ki kellett fizetnem. 4000 forintba került, ami akkoriban komoly összeg volt

– tette hozzá.

Egy híján 60

Zentayné Soós Klárát Makón szinte mindenki ismeri. Ő maga azt mondja, aki nem, az vagy pocaklakó még, vagy már örök álmát alussza. Ami tény: egy híján 60 éven át szolgálta a makói betegeket. Amikor a napokban átadták az újjáépített háziorvosi rendelőkomplexumot a Kálvin utcában, ebből az alkalomból külön köszöntötte őt Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lázár János honatya.

– Meglepetés volt

– vallotta meg, s azt is: nagyon meghatódott. A díszes, bőrkötésű oklevelet, amit a nagy csokor mellé kapott, büszkén mutatta meg nekünk.

– Azokban a napokban mindenki megállított az utcán, a telefonom pedig egyfolytában csörgött. Néha még manapság is befut egy-egy gratuláló hívás

– mosolyodott el.

Nem bánta meg a váltást

– Kisgyermekkoromban kivették a mandulámat, és az a gyermekklinikai miliő engem megragadott. Elhatároztam, hogy fül-orr-gégész leszek

– árulta el, milyen élmény vitte az orvosi pályára. 1962. október elsején, a diplomázása után két nappal jelentkezett Makón Tóth Aladár főorvosnál, aki – mint mondja – európai hírű, kiváló szakember, ráadásul egy nagyon jó ember volt. 21 évig fül-orr-gégészként dolgozott. Az akkori tanács ak­­kor alakította meg a 10. körzetet, s ennek ő lett a körzeti, illetve ahogy ma mondják, háziorvo­­sa.

– Addigra a fül-orr-gégészet számomra rutinná vált, ez pedig érdekesebb, változatosabb munkának ígérkezett. Nem is bántam meg a váltást

– mondta. Szívesen maradt volna még a rendelőben, hogy kerek 60 évig dolgozzon, de mint mondta, a koronavírus-járvány körüli teendők nagyon megviselték. Egyébként hamarosan 84 éves lesz.

Kerékpározás

– Az orvosi hivatásban az a legszebb, ha az ember empatikus, segíteni akar, és ez sikerül is

– összegezte hivatása lényegét. Ebbe beletartozik az is, hogy nagyon sok kollégát ismer, ezért a betegeit mindig gyorsan el tudta juttatni a szükséges vizsgálatokra. Ezt a segítséget a majdani utódjának is felajánlotta. Egyébként két fia van: Zsolt útépítő mérnök, Attila vi­­szont továbbvitte a hivatást, ő a dél-alföldi mentőszolgálat vezetője. Összesen 4 unokája és egy dédunokája van – előbbiek egyike, Lilla éppen most lett gyermekorvos. Ő maga jó egészségnek örvend.

– Addig fogok élni, amíg tudok kerékpározni!

– mondta nevetve. Most is letekert 6 kilométert, de egyetlen nap sem marad ki. Ha esik az eső, előveszi a szobabiciklit, és addig is sportközvetítéseket néz a tévében.