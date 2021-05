A balástyai Balla József elképesztő fotói a NatGeo weboldalán – Galéria

A balástyai Balla Józsefnek felkerült a NatGeo weboldalára négy fotója is. Legkedveltebb témája a világűr, azon belül állandó kísérőnk, a Hold.

– A világűr fotózása, figyelése nem túl régi hobbim. Tavaly nyáron kipróbálhattam egy kezdő csillagászati távcsövet, a látvány magával ragadott

– kezdte történetét a 13 éve Szatymazon műszaki karbantartóként dolgozó, balástyai Balla József. A fordulatot 2020 karácsonya hozta, mikor feleségétől és barátaitól Sky-Watcher típusú távcsövet kapott ajándékba. A fényképeket okostelefonjával készíti, amelyet a távcsőhöz csatlakoz­tat, így az teleobjektívként mű­­ködik, és a fókusznyújtó len­­csével minden nagyítás dup­­lázható.

Fotói közül négy is felkerült a National Geographic magyarországi internetes oldalára, ahova bárki beküldheti munkáit, és a jobbakat felteszik. Eddig több mint tíz képet küldött be, amelyek között nemcsak az égboltot ábrázolók voltak, mert ez a szerkezet a természet megfigyelésére is alkalmas.

– A világűr mindig érdekelt, szerettem volna űrhajós lenni

– árulta el.

– Erről már lecsúsztam, de szívesen fürkészem a mindenség titkait és készítek arról fotókat. Ezzel tulajdonképpen gyermekkori álmom valósult meg. Nagyon boldoggá tesz, mert az égbolt megfigyelése a soha véget nem érő felfedezés élményét adja. A Hold fényképezéséhez speciális szűrőket vettem, amiket az okulárba kell csavarni. Csökkentik a fényerőt, és kontrasztosabb lesz a kép. A digitális szenzorokkal sokkal több részlet jeleníthető meg, mint amit a szemünk fel tud dolgozni – magyarázta.

Az időjárás nem mindig ke­­gyes hozzá, de a távcsővel más célpontokat is talál: szívesen cserkész be állatokat, például fácánt, őzet, és repülőket is igyekszik elkapni. De az igazi szerelem a világűr marad.

– Most fényképeztem le a Szaturnuszt, az egyik kedvencem pedig a Kopernikusz-kráterről készült fotóm, de videóztam már a Hold éjszakai vonulását is. Varázslatos világ

– jelentette ki.