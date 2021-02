A bezárt Agórában is vannak programok

Kukucskáló sétával, iskolabemutató kiállítással, tanösvénnyel és Kultúra vonallal várja az érdeklődőket az Agóra, amely a zárvatartás ellenére is igyekszik programokat kínálni. A legújabb tárlat ma nyílik.

Ahogyan minden közintézmény, a Szent-Györgyi Albert Agóra is zárva tart tavaly november közepe óta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megállt volna az élet: igyekeznek kültéri és online programokkal színesíteni a gyerekek és a családok mindennapjait.

– Év végén találtuk ki az adventi kukucskáló sétát, ami annyira nagy sikert aratott, hogy a magyar kultúra napja alkalmából is szerveztünk egy hasonló, rejtvényekkel, belvárosi sétával és nyereményjátékkal összekötött felfedezőtúrát. Ebben partnerünk volt a Somogyi-könyvtár, a múzeum, a Belvárosi mozi, a Katolikus Ház és a Dóm Látogatóközpont is

– mondta Orbán Hédi igazgató. Ezt egyébként éppen most hosszabbították meg, így akinek van kedve, még kipróbálhatja az Agóra kapujában található kis füzetet a kezébe véve, mennyit tud városunk rejtett kincseiről. Indul egyébként egy másik felfedező, feladatmegoldós kihívás is. A napokban alakították ki az udvaron az Agóra Madártani Ösvényt, ami a belvárosi madarakat mutatja be és ezekhez kapcsolódó feladatokkal várja az érdeklődőket.

– Karácsonykor szerveztünk rajzversenyt is, a munkákat a Kárász utcán állítottuk ki. Ezt szintén megismételtük a magyar kultúra napja alkalmából. Emellett elindítottuk a Kultúra vonalat is: a recepciónkon lévő vonalas és mobiltelefonon munkaidőben fogadjuk a hívásokat. Itt húsvéti recepteket gyűjtünk, illetve a városhoz kapcsolódó személyes történeteket. Ezeket egyébként személyesen is be lehet hozni hozzánk, előbbiből egy kiadvány, utóbbiból, amelyhez képeket is várunk, kiállítás készül – sorolta Orbán Hédi.

Az Agóra legújabb programja éppen mától indul. A kukucskáló tárlaton, amelyet a munkaidőben bárki által szabadon megközelíthető udvaron rendeztek be, szegedi általános iskolák mutatkoznak be. A vitrinekben látható fotók és információk a leendő elsősök iskolaválasztását segítik. Ugyanebből a célból a március 19-i hétvégén Suliudvar címmel olyan szabadtéri programot tartanak, ahol leendő elsős tanítók várják személyesen a szülőket és a gyerekeket.

– És természetesen készítjük a Vakáció programfüzetet, hiszen hisszük és bízunk benne, hogy idén is szabad lesz a nyár, amit szeretnénk, ha mindenki tartalmasan tudna eltölteni

– tette hozzá az igazgató.