A boldog gyerekkort idézi fel Tari Tamás egyedi gyűjteménye

Képregényeket, játék katonákat és legókészleteket is gyűjt Tari Tamás. A matematika–angol szakos középiskolai tanárként dolgozó fiatalember mai is őrzi az első ajándékba kapott legóját, amit azóta már mintegy száz másik követett. A játékok szeretetét a gyerekei­nek is szeretné továbbadni.

– A bátyám szétszedett mindent, ami az övé volt: kíváncsi volt, mi van benne, hogyan működik. Én kisgyerekként is nagyon vigyáztam a játékaimra, felnőtt fejjel utólag is örülök neki, hogy ilyen szép állapotban megmaradtak. Az első legóm egy rendőrállomás volt, amit a testvérem segített összerakni. Ez is megvan még, a saját gyerekkori játékaim a gyűjteményem alapja, ehhez jött még jó pár az évek során – számolt be Tari Tamás.

A középiskolai tanárként dolgozó férfi a nyolcvanas-kilencvenes évek szettjeit keresi, a lovag és a kalózos témakör a kedvence.

Ezekből a Lego száznál is több dobozt adott ki, Tamásnak körülbelül már csak tíz doboz hiányzik, hogy meglegyen az összes.

– Akkor kezdtem komolyabban gyűjteni a legókat, amikor már lett saját keresetem. Leggyakrabban magyar és külföldi internetes oldalakról rendelem a még hiányzó szetteket. Elég nehéz a ritkaságokat beszerezni, sok olyan készlet is van, amit csak Amerikában adtak ki, Európában nem. Az is fontos, hogy dobozzal együtt legyen meg, úgy az igazi – mesélt gyűjtőszenvedélyéről.

Az átlagos gyűjtőktől eltérően Tamás nem vitrinbe zárva tartja a legóit, a fia is játszhat velük.

– A feleségem is elfogadja ezt a hobbit, mert látja, hogy mennyi örömöt szerez nekem és a kisfiunknak is. Tomika még csak négyéves, de ő is nagyon vigyáz a játékokra. A nagy szetteket szereti, amelyeket sokáig lehet építeni – tette hozzá Tamás.

A legók mellett a házi gyűjteményét több mint ezer magyar és idegen nyelvű képregény is gazdagítja, újabban pedig játék katonákra is „vadászik”.

– A nyolcvanas években a német Playmobil figuráihoz hasonló katonákat a Schenk Kft. is gyártott Magyarországon. A régi magyar öltöztetős katonákat két-három éve kezdtem el gyűjteni. Vannak belőlük huszárok, osztrák katonák, Hunyadiak, törökök és kalózok, cowboyok és indiánok is, a kedvenceim pedig a páncélos lovagok. Most is keresek még ilyen katonákat, de ezeket már elég nehéz beszerezni. A játékok szeretetét szeretném továbbadni: nagyon boldog gyerekkorom volt, ez a gyűjtemény ezt idézi fel, és szeretném, ha a gyerekeim is ezt élnék meg – összegzett a gyűjtő.