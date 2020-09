A bowlingozó basszusgitáros + videó

A makói Rácz Csaba hobbiból kezdte gurítani a golyókat, mára sokszoros országos bajnok, a bowlingválogatott tagja. Másik szenvedélye a muzsika: az Overdream szimfonikus rockzenét játszó zenekar basszusgitárosa. Itt is hozzáteszi a magáét: valósággal felszántja a színpadot koncert közben.

– Egyszer a szegedi plázában jártam, és megakadt a szemem a profi bowlingozókon. Nem fért a fejembe, hogy tudják a golyókat olyan elegáns mozdulatokkal, akár többször egymás után is ugyanúgy, ívesen gurítani, ahogy gurítják – vallott a kezdetekről a makói Rácz Csaba. Mindez jó két évtizede történt – azóta sokszoros országos bajnok, válogatott kerettag, nemzetközi versenyekre jár, pedig eredetileg az egész csak hobbinak indult, kíváncsiságból.

Az első lépés

Nekiállt ő is gurítani egy házi golyóval. Ez persze, mivel nem kifejezetten az ő számára készült, idővel kikezdte a kezét – merthogy annyira megtetszett neki a sportág, hogy azon kapta magát: minden nap gyakorol. Az egyik profi szegedi bowlingozó, aki látta benne a szorgalmat és a tehetséget, elirányította Kapronczay Gergely golyófúró mesterhez, aki készített neki egyedit. Ennek révén ismerte meg a fővárosi Pin Devils csapatát, amelynek aztán tagja lett és amellyel többszörös bajnokok lettek. – Hetente kétszer a mai napig járok Pestre, a piacra. Piac után mindig edzettem – mondta. Itt már neves, külföldi edzők is foglalkoztak vele, és el tudta sajátítani azokat a technikákat, amik a sikeres versenyzéshez szükségesek.

Minden díjat elnyert

Innentől hetente kétszer a fővárosban, háromszor pedig Szegeden edzett. Néhány év alatt válogatott lett, aztán az Év játékosa címet is elnyerte. Talán legnagyobb sikerét viszont idén érte el: nemcsak az országos bajnoki címet szerezte meg, amivel jogot szerzett arra a jövő évi, görögországi versenyre, ahol Európa országos bajnokai találkoznak, de övé volt a legmagasabb sorozat és ő lett a legjobb szenior játékos is a férfiak mezőnyében. Azaz a kiosztott összes férfi díjat ő nyerte el.

Mi a jó ebben?

Rácz Csaba azt mondja, a bowlingban az a jó, hogy ha az ember a technikát megtanulja, akár hetvenéves koráig is játszhatja. Persze, kell hozzá fizikai erő is, de aki fiatal korában kezdte és megerősítette a szükséges izmokat, a golyóba a mozdulatsorral könnyen beleviheti az energiát. Őt a kezdetekkor az motiválta, hogy egyszerűen kíváncsi volt rá, képes-e elérni ugyanazt, mint az általa csodált profi játékosok. – Merem állítani, hogy legalább nyolcvan százalék múlik a gyakorláson, a szorgalmon, azon, hogy jó mesterektől tanuljon az ember jó dolgokat. A tehetség csak a maradék húsz.

A húrokat is nyűvi

Rácz Csaba másik szenvedélye a muzsika: az Overdream nevű helybeli, szimfonikus rockzenét játszó zenekar basszusgitárosa. Legutóbb augusztus 20-án volt koncertjük Makón, korábban lemezük is megjelent. Csaba a lelket magával ragadó, nagy ívű, dallamos nótákról azt mondja, azok egytől egyig a gitáros, Tanács Attila szerzeményei, amelyek aztán a próbateremben csiszolódnak olyanná, amilyennek a közönség hallja őket. A fellépéseken persze a látvány sem mindegy, és Csaba ehhez is hozzáteszi a magáét: valósággal felszántja a színpadot koncert közben. Ha semmi nem jön közbe, Hódmezővásárhelyen is láthatják-hallhatják őket szeptember 23-án.