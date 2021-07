A drágább naptejek nem feltétlenül védenek jobban

Huszonöt naptejet tesztelt laboratóriumban és önkénteseken a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. Az egyesület lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint 30 faktoros felnőtt- és 50+ faktoros gyereknaptejeket is vizsgáltak. Az eredmények azt mutatják, hogy a termékek ára és minősége között nincs összefüggés.

A túlzott, védelem nélküli napozásnak számos káros hatása van a korai ráncosodástól a bőrrákig, ezért az UV-A és az UV-B sugárzás elleni védelem rendkívül fontos. Fokozottan igaz ez a gyerekekre, az ő bőrükben ugyanis még nem alakultak ki bizonyos védekezési mechanizmusok. Bőrünk védelmére egész évben, de nyáron fokozottan érdemes odafigyelnünk. Éppen ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztelte a naptejeket, hogy segítséget nyújtson a legmegfelelőbb termék kiválasztásában.

Mivel mindenki más-más mértékben érzékeny a napsugárzásra, a teszteléshez is úgy választották ki a résztvevőket, hogy a nemzetközileg elfogadott Fitzpatrick-skála szerint mind a hat bőrtípus képviselve legyen. Ezt követően laboratóriumi körülmények között, nemzetközi szabványok alapján mérték a termékek valós fényvédő faktorszámát, vagyis az SPF-et, ami megmutatja az UV-B sugárzás elleni védelmet, továbbá az UV-A sugárzás elleni védelmet is figyelték.

Az önkéntesek pontozták a naptejek kozmetikai tulajdonságait is, például a beszívódás gyorsaságát, a termékek állagát, a ragadásmentességet, a zsírmentességet és a készítmény illatát.

Azt is kiderítették, hogy mely termékekben találhatók olyan összetevők, amelyek káros hatással lehetnek az egészségünkre. Ilyen például a propil-parabén, butil-parabén és etilhexil-metoxicinnamát, amelyek mind a belső elválasztású mirigyek működését károsító, a hormonális rendszerbe beavatkozó anyagok. A tesztelt termékek közül egy tartalmazott ilyeneket. De idesorolható még a butilfenil-metilpropionál is, amely mesterséges illat­anyag, és a használata nem biztonságos. Továbbá a nanorészecskék, az allergének, az oktokrilén, a hormonkárosító kockázatú etilhexil-metoxicinnamát és a potenciálisan allergizáló BHT is ebbe a csoportba tartozik.

Ráadásul olyan összetevőket is találtak néhány termékben, melyek a környezetre káros hatással vannak, különös tekintettel a vízi élővilágra és a korallokra.

A vizsgált 100 milliliteres naptejek ára széles skálán mozog, 600 forinttól 8000 forintig terjedt. Az egyesület beszámolója szerint az eredmények ezúttal is azt mutatták, hogy az ár és a termék minősége nem feltétlenül egyenesen arányos. Az élen drágább márkákat találunk, így például a Biotherm és a La Roche Posay egyes cikkelemeit, de nem sokkal maradtak le a Lidl és Rossmann saját márkás termékei sem. Az első és az utolsó helyen szereplő fényvédő készítményért is 8000 forint körüli összeget kell otthagynunk az üzletben, de 1600 forintért is hozzájuthatunk több, az élmezőnyben végzett termékhez.

A lista végén szereplő három termék esetében a fényvédő faktort meghatározó laboratóriumi mérés kisebb értéket mutatott, mint amit a gyártó ígért. Összességében nem volt akkora az eltérés, hogy egy adott termék „elbukjon” a teszten, de felhívják a vásárlók figyelmét arra, hogy amennyiben ezeket a fényvédő készítményeket használják, körül­tekintőbben, gyakrabban kenjék be magukat velük. A lista a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu/naptej/teszt oldalon érhető el.

