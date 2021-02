A fák történetét ismertetik

Térképen mutatnák be a helyi természetvédők a város faállományát. A készülő adatbázisból azt is meg lehet majd tudni, hogy hol található egy-egy érdekesebb fa, milyen az állapota, milyen tulajdonságai vannak, sőt, még azt is, kinek milyen élményei voltak vele kapcsolatban.

Csongrád híres a gyönyörű fáiról, az itt élőknek azonban ez a természetes. Mindennapjaink része, körülvesznek bennünket, velünk élnek, lélegeznek. Régi tervünk volt, hogy egy programot kapcsoljunk a város fáihoz, aztán találtunk egy cikket egy kanadai kisvárosról, ahol ezt már megvalósították: a város fakataszterét úgy készítették el, hogy a városban található fákhoz rendeltek egy-egy e-mail-címet is. Ennek az volt a célja, hogy ha a fával történik bármi, mondjuk a vihar letöri az ágát, akkor a hivatalt lehessen értesíteni. Azonban a kisváros lakói személyes leveleket kezdtek írni arról, hogy milyen emlékek és érzelmek fűzik őket a régi fákhoz – mesélte Veres Irén, a Csongrádi Egészségmegőrző és Természetvédő Egyesület munkatársa. Az ötlet alapján hívták létre az „Egy fa élete" projektet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. Ennek lényege, hogy látványos térképen mutassák be a város faállományát. Ez alapján megtudhatjuk, hol található egy-egy érdekesebb példány a városban, milyen az állapota, milyen tulajdonságai vannak, illetve kinek milyen élményei voltak vele kapcsolatban. A helyi fák készülő adatbázisát az egyesület honlapján találhatják meg az érdeklődők. Néhány önkéntesük már nekilátott a munkának, lefotózták és adataikkal ellátták az általuk érdekesnek talált csongrádi fákat. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, az egyesület tagjai kifejezetten várják azokat a személyes élményeket, amelyek egy-egy itteni fához fűzik a csongrádiakat. – Büszkék vagyunk a város szép faállományra, vannak köztük, amelyek már több mint százévesek, mint például a József Attila utcai platánfa. Megéltek sok mindent, még háborús katonai térképen is szerepeltek. Ha mesélni tud­ná­nak, lenne történetük – mint ahogy nekünk is, akik itt élünk. Írhatnak nekünk arról is, ha letört az ága vagy kivágták, de arról is, ha valakinek ott kérték meg a kezét, vagy ő maga ültette el azt az adott fát – tette hozzá Veres Irén.