A jó lónak van egy kis „stikkje” – Galéria

Megszülettek az idei első kiscsikók a Felgyő és Térsége Lovas Egyesületnél. Kacziba Pál lovai évek óta az élvonalban versenyeznek, az idei csikóktól is sokat várnak. Minden tőlük elkerülő állat sorsát követik, az egyik náluk született lónak még a londoni olimpián is szurkolhattak.

– Az idei első csikónk Lord Berlin, egy mén, a második pedig egy kanca, Zaragoza. Még csak pár hetesek, ilyen fiatalon még nem látszik, mire lesznek képesek. Nagyon jó származásúak, de ez majd csak később mutatkozik meg – beszélt a csikókról Ötvös Nóra.

Nyolc-tíz csikó

A Felgyő és Térsége Lovas Egyesület telepén márciustól júniusig folynak az ellések, nyolc-tíz csikó születik náluk minden évben. Most körülbelül negyvenen vannak a tenyészkancák, a csikók és a sportlovak együtt.

A lovak tenyésztése nem egy­­szerű feladat, Kacziba Pá­­lék specifikusan az adott kancához választanak a legjobb mének közül, hogy az utód a szülők legelőnyösebb tulajdonságait örökölhesse.

Mindig van miért izgulni

– Rengeteg a buktató: először a megtermékenyítésnél kell szurkolni, hogy vemhes legyen a ló, azután azon izgulunk, hogy sikerüljön kihordani, ne legyen gond az ellésnél. Később pedig azért aggódunk, hogy egészséges maradjon, ne sérüljön meg – részletezte életüket Ötvös Nóra.

A lovardában hároméves ko­­ruktól foglalkoznak az állatokkal, ekkortól szokják a zablát, a futószárat, később a lovasok súlyát, majd négyévesen már versenyeznek.

A Kaczibáéknál született lo­vaknak jó híre van, szeretik az onnan kikerült versenyzőket.

– Mi nagy hangsúlyt fektetünk a lovak karakterére, ezért is szeretik az állatainkat az amatőr és az ifjúsági versenyzők is. Fontos, hogy a vevőink elégedettek, és évek múlva is visszajárnak hozzánk – tette hozzá Nóra. A lótenyésztők el­mondták, mindig kötődnek a lovaikhoz, rossz elválni tőlük, de a piac diktál, azt a lovat adják el, amelyikre kereslet van.

Felgyőről az olimpiára

A törődés és a lovak szeretete kiváló munkával párosul, amit a szakemberek is elismernek. Csikóikkal 2016 óta minden év­­ben részt vesznek a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete által szervezett Csi­kóchampionátuson. A versenyen egy ménnel és egy kancával is elnyerték az év csikója címet, évről évre ott vannak az élmezőnyben.

A rangos külföldi versenyeken is folyamatosan az élvonalban szerepelnek, de járt már lovuk az Európa-bajnokságon és a londoni olimpián is.

– Büszkék vagyunk arra, hogy O’Féltíz is itt született ná­lunk. Ebben a sportban is az olimpia a csúcs, az a ló végül egy osztrák lovassal futott Londonban. Igazi rosszcsont volt, olyanokat csinált, amit egy átlagos ló nem. Szoktam is mondani, hogy minden jó lónak van egy „stikk­­je”, egy rosszasága, amit el kell neki nézni. Az idei első csikó is hasonló, ő biztosan versenyezni fog. A lótenyésztésben magát a lovat szeretjük, illetve az utat, amit bejár, és a célt, amit elérhet – összegeztek a lovasok.