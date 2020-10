A jó pálinka nem marja a torkot

A bérben főzetett pálinka sosem úgy sikerült, ahogy kellett volna, ezért aztán saját maga állt neki elkészíteni a „legmagyarabb italt” Apró Mihály. A csanyteleki férfi csak pár éve főz otthon pálinkát, de az italait már több versenyen is elismerték: teli a fal arany minősítésekkel, ezüstből és bronzból pedig annyi van, hogy azokat már ki sem teszi.

– Nem olyan régóta foglalkozom pálinkafőzéssel, két és fél éve kezdtem el. Mindig voltak itthon gyümölcsfáim, körte, alma, és szőlőm is, évente úgy hét-nyolcszáz liter cefre összeszaporodott. Azt elvittem főzetni, de valahogy sosem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, nem volt az igazi. Addig spekuláltam, hogy én is vettem egy százliteres főzőt – mesélt a kezdetekről Apró Mihály.

Az első versenyére egy barátja beszélte rá, ahol nagy meglepetésére rögtön aranyérmet is szerzett. – Bartus Laci barátom noszogatott, hogy olyan finom a pálinkám, miért nem viszem el versenyre? Végül beneveztem, de nem volt semmilyen elvárásom. Aztán amikor a kiállított nyertes italokat nézegettük, akkor először a zölddió-likőrömet vettem észre, az ezüst minősítést kapott, aztán megláttam a barackpálinkámat is, az meg aranyérmes lett. Ötfélével neveztem, végül egy aranyat, három ezüstöt és egy bronzot hoztam haza. Én hobbinak tekintem ezt a pálinkafőzést, de azért jólesik az elismerés – mondta el Apró Mihály.

A csanyteleki férfi fontosnak tartja, hogy mindig saját gyümölcséből készítse a pálinkáját, de azért ő is szokott kivételt tenni, Kántorjánosiba elmegy meggyért, mert ahogy mondja, az a meggy őshazája, ott a legfinomabb a gyümölcs. – Az abból a meggyfajtából készült pálinkámmal kétszer lettem kategóriagyőztes nemzetközi versenyen, de nyertem már barackkal, szilvával is. Van, hogy több aranyat is sikerül elhozni egy versenyről, azokat még kirakom a falunkra, de az ezüstöt meg a bronzot nem, azok már nem férnek el – mondja mosolyogva a pálinkafőző, aki legutóbb a szegedi V. Nemzetközi Pálinka és Párlatversenyről hozott haza aranyérmet.

– És hogy mi a jó pálinka titka? – A barátaim is ezt szokták tőlem kérdezni, akikkel focizni járunk, amikor összeülünk, főzünk, beszélgetünk. Én sok helyről szedtem össze a tapasztalataimat, a kapott tippeket pedig tovább csiszoltam. Rá kell érezni arra, hogy mikor lesz jó a pálinka. Az alapja mindig tiszta, egészséges gyümölcs legyen, az ital pedig adja ki a gyümölcs ízét, illatát és ne marjon, hanem lágy, selymes, bársonyos érzése legyen, amikor végigsiklik az ember torkán – beszélt az igazán finom pálinka ismertetőjegyeiről Apró Mihály.