Sportegyesület alakult a jövő sportjai számára Csongrádon

A most felnövekvő generációt nehezebb rávenni a sportolásra, más az érdeklődésük, kisebb társaságban vagy az online térben érzik jól magukat. Ezért is alapítottuk meg a Feketevár Sportegyesületet, hogy azok részére is szabad­idős és tömegsport-lehetőségeket teremtsünk a városban és a környéken, akik a hagyományos sportágakban nem találták meg a kedvencüket