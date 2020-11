A kétszínű hibiszkusz

Nagy, színes, feltűnő virágai miatt Magyarországon az egyik legkedveltebb mediterrán növény lett a hibiszkusz az utóbbi években.

Nemcsak a kertben, beltéren is tartható, fagyosabb teleken nem biztos, hogy odakint megéri a tavaszt. A virágok sajnos csak egy-két napig nyílnak, de akár azt is el lehet érni a növénynél, hogy egész évben virágozzon. Világos, hűvös helyen érdemes te­­leltetni.

Nyugdíjas olvasónknál is a lakásban telel már a hibiszkusz, amiről jelezte szerkesztőségünknek: érdemes lenne lefotózni. Éles Pálék növényén ugyanis nemcsak virágok, bimbók is vannak – de nem egyforma színűek. Siessünk, figyelmeztetett, hiszen – ahogy fentebb is írtuk – a virágok nem sokáig tartanak ki.

Amikor fotós kollégánk megörökítette a bokrot, már több elnyílott, de még így is láttuk: volt rajta piros és bézses-halványsárga virágból, bimbóból is. A természet játéka szép meglepetés azok után, hogy mint megtudtuk, nyáron még betegséget is elkapott a növény. Azt hitték, nyílni sem fog már idén. A hibiszkusz azonban nemhogy rácáfolt erre, még különlegességgel is kedveskedett. Talán hálából, hogy meggyógyították.