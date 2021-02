A második nagy fogyásra készül Király Róbert, a szegedi edző

Az nem szokatlan, hogy januárban többen kezdenek fogyókúrázni, mint bármikor máskor az évben. Az viszont már nem átlagos, hogy a fogyókúrázók mellé beáll a személyi edző is. Király Róbert 2004-ben már leadott egyszer 62 kilót, megírtuk, húskereskedőből lett edző. Most megismételné a nagy fogyást, több mint háromszázan csatlakoztak hozzá.

„Időpont: 2020.12.31. 15.07. Helyszín: az országosan bezárt sok fitneszterem egyike. Mérlegen a valóság: 137,7 kg vagyok! Életemben sohasem voltam ennyi. Fitneszedző vagyok, fo­­gyiterem-tulajdonos egyszáz­harminchét kilósan…. Ez pont a tökéletes jojóeffektus.” Ezzel a személyes vallomással indította el Király Róbert szegedi személyi edző a Fogyás coming out nevű csoportot. Januárban online bárki csatlakozhatott díj­­mentesen.

62 kiló mínusz

Róbertről sokszor írtunk már a Délmagyarországban, először 2004-ben. Akkor 62 kilót adott le. 2008-ban arról jelent meg cikkünk, hogy elvégzett egy edzői képzést, és saját fo­gyókúrás klubot alakított. Két segédedzője szintén túlsúlyosként indult.

– Én tudom, mit bír egy kövér ember, és mit nem. Emellett a súlyfelesleggel küzdők jobban elfogadják a tanácsot attól, aki átélte már az ő helyzetüket

– mesélte akkor lapunknak. Lett saját edzőterem is, most a Petőfi Sándor sugárúton tornáznának, ha nem kellene zárva tartani a pandémia miatt. Robi éveken keresztül egyik vezetője volt a szegedi városi fogyókúraversenynek is. Most maga a személyi edző is beállt a fogyni vágyók közé – ez azért nem mindennapi helyzet. Az első fogyás előtt 132 kiló volt, és húskereskedőként dolgozott.

Saját testén érzi

– Amerikában volt egy edző, aki azért hízott fel a páciensei extrém súlyára, hogy megmu­tassa nekik, igenis le lehet fogy­­ni. Nagyképűen mondhatnám, hogy én is direkt rendeztem így, de azért volt néhány hátráltató tényező – mesélte a szegedi személyi edző: többek között egy autóbaleset és az azt követő mű­­hibák, orvosi gondatlanság hat éve. – Azóta is a földről tartom az óráimat, úgymond csak dirigálok. Viszont azt is észrevettem, hogy éppen azáltal lettem hiteles, hogy a saját testemen és lelkemen érzem a kövérség minden gondját. 17 éve volt már az én 62 kilós fogyásom, és a Nagy alakítás című TV2-s plasztikai reality. Ez szinte mar urbánus legenda, és itt az ideje újra megcsinálni – beszélt Róbert a mostani ötlet alapjáról.

Ebben az időszakban szokták megrendezni a szegedi fo­­gyókúraversenyt, az idei lett volna a jubileumi huszadik, de a vírushelyzet közbeszólt. – A bezáratás alatt éltem meg a két végletet. A legszebb idő volt, mert apaként a lányommal lehettem három hónapot, és ilyen ritkán adatik. Ellenben senkinek sem kívánom azt a gyomorideget, ami azzal jár, hogy nem bevételtől esik el a család, hanem milliókba kerül az, hogy egyszer majd kinyithatunk. Hiszen a költségek ma­­radtak. Így az ünnepek alatt én is elértem régi „versenysúlyomat” és plusz 5 százalékot.

Építő közösség indult

Róbert egy kövér, koronás ma­­darat mutatott nekünk. Az ezüstszínűre fújt jószág testalkatra Gombóc Artúr, az egyik vendégtől került az edzőterembe. Ez a madár lesz az internetes fogyókúraverseny vándordíja

– mert fogyókúraverseny is indult nevezési díjjal, online, otthoni mérlegeléssel. A közös fogyókúrát viszont ingyen hirdette meg, mert, ahogy fogalmazott, „én is sok szeretetet kapok a vendégektől”. Pár nap alatt összejött 300 ember, mindenki hozta a maga őszinte történetét. Elindult egy építő közösség, összesen már több száz kilót adtak le a tagok – Robi is mínusz tíznél tart, célul a 75-80 kiló közti súlyt tűzte ki. Lelkesítik egymást, beszámolnak az eredményeikről. Az edző is rendszeresen posztolja, hol tart, mit eszik, mozog. Fogyni egyébként, mint megtudtuk, nem érdemes csodagyógyszerekkel, villámdié­tákkal. Orvosi szempontból heti fél kiló súlyvesztés javasolt.

Az első nagy fogyásnál Ró­bert még nem volt apa, most már van egy három és fél éves kislánya. Ad pluszmotivációt, hogy a gyerekünknek is példát mutatunk? – kérdeztük.

Rögzül a rossz példa

– Egy középkorú hölgy vendégem mesélte, hogy gyerekként az édesanyja mindig csokival jutalmazta, ha megette a fő­­zeléket. Ma is ezt teszi saját magával.

A bevásárlóközpontok gyorséttermeiben is meg lehet figyelni, hogy a gyerek a szülő mini mása a mozgás mellett az étkezésben is. Az is rögzül benne, ha a család későn és so­­kat va­csorázik. Anna Napsi magában eszi az uborkát, paradicsomot, paprikát, úgy tűnik, ilyen gondunk nem lesz. Viszont a súlyfelesleg leadása fontos. Egyrészt azért, hogy tovább lehessünk itt, hiszen lassú gyilkos. Másrészt olyan apró dolgokért, mint amiket egy fogyis apuka vendégem fogalmazott meg célként: „Én csak annyira szeretnék lefogyni, hogy a gyerekemhez le tudjak hajolni és tudjak vele fogócskázni, szaladni utána.” Apró lépés a gyereknek, nagy tett az apának. Nekem is van apaként egy fogadalmam: szeretnék Anna Napsugárral a füredi Anna-bálon egy táncot lejteni. Az első fogyásomnál a legjobb barátomnak tettem ígéretet.

Ducitréningeket tervez

A koronavírus okozta bezárás azonban gondolkodási lehetőséget is adott. – Rá kellett jönnöm, annak ellenére, hogy Fogyi központ a nevünk, nagyon erősek mind a spinning-, mind a fitneszóráink. Ezért ha egyszer újra együtt lehetünk, szeretnék teret adni az igazi duciknak, kövéreknek. Úgy, hogy a saját épülésemet is bele tu­­dom vinni. Együtt tornázunk ducitréningen, hiszen jelenleg én is még a sétánál és az értornánál, a periférikus keringés javításánál tartok. Mint ahogy egy 305 kilós személyi edzés vendégem mondta, szeretne segíteni megtanítani az extrém kövéreket simán csak arra, hogyan álljanak fel talajon fekvő helyzetből.