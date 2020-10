A maszkviselés nem könnyű szemüvegben

2000 óta rendezik meg minden évben, október második csütörtökjén a látás világnapját azzal a céllal, hogy a világnap felhívja a figyelmet a szemünk egészségének fontosságára. A naphoz általában különleges rendezvények is kapcsolódnak, ám idén ezek a járványhelyzet miatt rendre elmaradtak.

– Idén sajnos nem tudtuk megtartani a kitelepülésünket és ingyenes szűrővizsgálatainkat – beszélt a helyzetről Domján Ilona, a Domján Optika tulajdonosa.

– Az optikánkat elsősorban szemüvegfelírásért, illetve más egyéb betegségek, mint a cukorbetegség vagy magas vérnyomás miatt szükséges szemészeti ellenőrzések miatt keresik fel. A vírushelyzet miatt érezhető lett a vásárlók számának visszaesése, viszont megnőtt a kereslet a szemüveg tisztán tartására és páramentesítésére szolgáló termékek iránt – tette hozzá Domján Ilona.

Mint megtudtuk, az üzletben ugyan eddig is nagy figyelmet fordítottak a fertőtlenítésre, de most különösen nagy figyelmet szentelnek neki, emellett minden vizsgálatot végző gépükre pajzsokat szereltettek fel, valamint egy nagyon komoly higiéniai protokollt vezettek be a vizsgálatokra, sok történik ezek közül érintésmentesen.