A nagyik is ismerik a TikTokot

Jól megfér egymás mellett a hímzés, a varrás és a facebookozás: a csanyteleki ismeret­átadó táborban egymástól tanultak az idősebb és a fiatalabb generációk. A gyerekek a hagyományőrzésbe kóstoltak bele, cserébe pedig bevezették a nyugdíjasokat a kütyük világába.

Egy hetet töltöttek együtt a gyerekek és a felnőttek az Őszi­­kék Nyugdíjas Klub szervezte ismeretátadó táborban. A generációk találkozásának egy tavalyi, szintén nagyon jó hangulatban telt közös táborozás volt az előzménye, de idén „frissítettek” a programokon.

– Tavaly leginkább a régi foglalkozásokra, a kötésre, var­­rásra, horgolásra tanítottuk a gyerekeket, idén viszont fordítottunk a helyzeten: a ki­csik tanítottak újdonságokra minket. Persze foglalkoztunk ha­­gyományőrzéssel is, de nagy hangsúly volt a modern kütyükön is. A gyerekek laptopokat, tableteket, okostelefonokat hoz­­­tak be, és azon mutatták meg, mit hogyan kell használ­­ni, például hogyan hozzunk létre Facebook-csoportot, de azt is megtudtuk, hogy mi az a TikTok – mesélte mosolyogva Györgyi­né Mészáros Erzsébet. Hozzátette, arra is odafigyeltek, hogy mindig csapatban dolgozzanak, idősek és fiatalok együtt.

– Nagyon jól alakult a gyerekek és az idősebbek kapcso­­lata, a kicsik ragaszkodtak ahhoz a felnőtthöz, akivel egy csapatban voltak – fűzte hozzá a tábor szervezője.

A gyerekek is arról számoltak be, hogy nagy élményt je­lentett számukra az egyhetes tábor.

– Nagyon sok izgalmas programunk volt, tetszett az is, amit a nénik meséltek nekünk, és az is nagyon jó volt, amikor mi taníthattuk őket. Megmutattuk, hogy kell fényképet küldeni, játékokat letölteni és használni, meg TikTokozni. Ügyesek voltak, nagyjából tud­­ták, hogy mit hogyan kell csinálni – mesélt élményeikről Ambrus Zalán és Pintér Linett.

Ottjártunkkor épp egy több­állomásos kalandon vettek részt a gyerekek és a nyugdíjasok. Többek között lószerszá­mokat, régi használati tárgyakat kellett felismerni vagy közmondásokat összerakni.

– 83 éves vagyok, de ilyet még nem játszottam – rikkantotta vidáman az egyik néni két állomás között. Ezek szerint a közös élmény nem csak a gyerekeknek volt meghatározó.