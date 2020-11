A nedves falevél a futópálya egyik ellensége

– Kíméli az ízületeket, jól követhető a teljesített táv, kényelmes és a környezete is kellemes – mondta egy rendszeresen a vásárhelyi népkerti pályán futó sportoló. De egyéb szempontokat is sorolt: főként sötétben és leginkább a nőknek ad biztonságérzetet, hogy bekamerázott a terület, az egyedül érkezők gyakran találnak sporttársat, így könnyebb az edzés. A pá­­lya lehetőséget ad azoknak, akik kifejezetten a monotonitásra edzenek, de alkalmas az intenzív intervall módszerre is. Sokan pedig futás után a közeli kosárpályán, illetve szabadtéri fitneszparkban nyújtanak, spor­­tolnak. A közösségi oldalon külön csoportban megbeszélik a tagok az edzéseiket, cikkeket posztolnak, javaslatokkal segítik a kezdőket, de azt is megbeszélik, hogy mikor gyűlnek össze letisztítani a pá­­lyát a falevelektől, vagy hol hiányos a köztéri világítás.

A tizennyolc éve átadott, majd öt éve ötszáz méterrel megtoldott népkerti futópályát a napokban újítják fel. A munkálatokról Kiss Richárd sportreferens kérdésünkre el­­mondta: a felkért kivitelező a megrongálódott részeket ja­­vítja a napokban.

Szegedi Zsolt vállalkozó a térségben már több pályát felújított, köztük a szentesi futóköröket. Ahogy kérdésünkre hangsúlyozta: az önkormányzat által kijelölt hét helyen, összesen kö­rülbelül 15 négyzetméter felületet korrigálnak a Népkertben.

A vásárhelyi pálya felső, egy centiméteres burkolata elég strapabíró, de az időjárás és a használat nyomot hagyott. Egyes helyeken a gumi alatti alap sérült, máshol a felső rész károsodott. A futópályát rongálhatja a nem rendeltetésszerű használat, például a kerékpáros terhelés, de a ráhulló, nedves falevél is. Utóbbi rendszeres takarításával elkerülhető az eltömődés, a foltosodás és a mohásodás, illetve megőrizhető a burkolat vízát­eresztő képessége.