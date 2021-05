A népmesék segítenek jó édesanyává válni

Az anyák napjához közeledve Boldizsár Ildikó mesekutató azt tárta fel, hogy milyen mintákat kapnak a nők a meséken keresztül ahhoz, hogy jó édesanyák legyenek. Kiderült, ebben a hamuban sült pogácsának is szerepe van.

Miért nincsenek jó anyák a mesékben? És miért tűnnek el olyan hamar, ha mégis vannak? Miért süt az anya hamuban sült pogácsát? – többek közt ezekre a kérdésekre adott választ az édesanyáknak egy online előadáson Boldizsár Ildikó mesekutató és meseterapeuta. Kiderült, a szakirodalom szerint a népmesék varázsmesék, ezekben mindig állandó szereplő a hős, az álhős, a segítő, az útnak indító és az adományozó is. Ugyanakkor ha több mesét is megfigyelünk, akkor jól látszik, hogy az édesanyák mindig más szerepet töltenek be ezek közül.

Boldizsár Ildikó kiemelte, az édesanyák pont olyan sokfélék a mesékben, mint a való életben.

Amikor az útnak indító szerepben vannak, akkor va­­lójában a gyermek egyéni út­­jára való bocsátását jelenítik meg. Ekkor adják neki oda a hamuban sült pogácsát, ami a születéstől az elindulásig tartó időszakot foglalja össze, ezért teszik ezt a tarisznyába. De az útnak indító szerep nem ugyanazt jelenti, mint az adományozó, mert az utóbbi esetében nem útravalóval látják el a gyermeket, hanem információval.

Példaként említette erre a Világszép nádszálkisasszony meséjét, amiben az idős anyák hasznos információt adtak a királyfinak ahhoz, hogy megtalálja a lányt.

Segítők is szoktak lenni az édesanyák, például amikor a királyhoz elmennek, hogy a fiuknak segítsenek és feleségül kérjék a királylányt. Amikor a fiút próbára teszi a király, akkor is segítenek. A mesekutató szerint mindhárom szerep útmutató lehet a jó anyává válásban. Boldizsár Ildikó rámutatott, ritkán találni viszont olyan mesét, amiben a hős az édesanya. Az ilyen történetek azt szemléltetik, milyen utat kell bejárnia az édesanyáknak ahhoz, hogy jó szülők legyenek.

Elmondta, álhősök is lehetnek az anyák, ám ezek nem kö­­vetendő példák, hiszen a legtöbbször a mostoha szerepét töltik be. Hozzátette, a mesék megmutatják azt is, miként megy tovább az élet, miután a gyerekek kirepülnek otthonról, ez a minta is tanulságos lehet.