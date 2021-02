A rántott húson túl is van élet Felgyőn – Ínycsiklandó fotók

Főzőcsoport indult az életmódváltás jegyében a faluban. A ta­­gok a böjti időszakhoz kapcsolódva húsmentes ételeket készítenek, emellett pedig az egészséges életmódról, sportolási lehetőségekről is tájékozódhatnak a csoportban.

Merész vállalkozásba fogtak a felgyői asszonyok: megpróbálnak kitörni a marhapörkölt-rántott szelet-paprikás krumpli „Bermuda-háromszögé­ből”. Egy pályázat részeként hoztak létre egy főzőcsoportot, amelynek segítségével fel szeretnék frissíteni egy kicsit a konyhai repertoárt, eltérni a megszokottól, és új ízeket kipróbálni.

– Eredetileg a falunapra ter­­veztünk egy életmódváltó programot, de az sajnos a járványhelyzet miatt elmaradt, így a böjti időszakhoz közeledve azt találtuk ki, hogy egy főzéssel kapcsolatos csoportot hozunk létre

– magyarázta Forgó Zsuzsa, a csoport vezetője.

Az ötletnek olyan jó fogadtatása volt, hogy pillanatok alatt beteltek a szabad helyek, sőt, még bővíteni is kellett, így most huszonkét családnál készülnek esténként a hús­­mentes finomságok. Mint megtudtuk, a férfiak egyelőre nem akarták felfedni a főzési tudományukat, ugyanis a csoporttagok mindegyike nő. Életkorban azonban nagy a szórás, a huszonéves fiatalok mellett a hatvanasok is beszálltak a főzésbe. Mindennap más készíti a húsmentes ételeket, a főzés folyamatáról pedig képeket és videókat is megosztanak a csoportban.

– Eb­­ben az időszakban nincsenek programok, lehet, hogy ezért is fogadták ilyen pozitívan ezt az ötletet, emellett az is ösztönzi őket, hogy ez nem verseny. Annak is örülünk, hogy a résztvevők nem tudják le egyszerűen a feladatukat, nagyon szépen összeállított menüsorokat készítenek. A cso­­portban emellett egészséges életmóddal, stresszoldással, a járvány alatti sportolási lehetőségekkel kapcsolatos cikkeket, ajánlásokat is lehet találni, valamint a résztvevők recepteket és tapasztalatokat is tudnak cserélni – tette hozzá a szervező.

A közös főzőcskézés február 23-ig tart, addigra kerül sor az utolsó húsmentes menü bemutatására. Mint Forgó Zsuzsától megtudtuk, nagyon jó társaság alakult ki, így elképzelhető, hogy lesz folytatása a főzőcsoportnak.