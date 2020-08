A régióban 219 pozitív személyt diagnosztizáltak PCR-módszerrel

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet az egyik olyan vidéki helyszín, amely biztosítja PCR-teszt elvégzésének feltételeit. Eddig a régióban 219 pozitív egyént diagnosztizáltak PCR-módszerrel. Burián Katalinnal, az intézet tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk a tesztről, azok kiértékeléséről és a teszteltek további teendőiről.

– Mióta végzik a tesztek kiértékelését Szegeden? A megyéből vagy a teljes régióból érkeznek a tesztek Önökhöz?

– A Nemzeti Népegészségügyi Központ március 16-án jelölte ki a Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetet SARS-CoV-2 specifikus diagnosztikai vizsgálatok végzésére. A fenti időponttól folyamatosan, a munkanapokon kívül hétvégén és ünnepnapokon is biztosítjuk a vírus nukleinsavszintű kimutatását, valamint a szerológiai vizsgálatok elvégzését. Ezek a vírus ellen képződött ellenanyagokat mutatják ki. A mintákat a déli régióból fogadjuk, így ellátjuk Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, valamint Békés megyét, de a HU-COVER szűrőprogramban hozzánk tartozott Jász-Nagykun-Szolnok megye is.

– Eddig hány mintát vizsgáltak be? Volt-e már pozitív eset?

– A kijelölés óta több mint harmincezer koronavírus-specifikus PCR-vizsgálatot végeztünk. Ez a szám nem egyezik meg a tesztelt személyek számával, egyrészt mert a pozitív egyéneket, tehát azokat, akik hordozzák a vírust, több alkalommal kell tesztelünk a felszabadító vizsgálatok során. Másrészt az egészségügy bizonyos területein dolgozó kollégákat, például az infektológia és a sürgősségi beteg­ellátó osztály dolgozóit a nagyobb kockázat miatt többször teszteljük. Ez idáig a régióban 219 pozitív egyént diagnosztizáltunk PCR-módszerrel.

– Melyek az eljárás lépései?

– A beteg orrgaratmintája egy speciális transzport tápfolyadékban érkezik meg a laboratóriumba. Az adminisztrációt követően a mintákat kóddal látjuk el, majd első lépésben kivonjuk belőlük a nukleinsavat. Ha pozitív is az egyén a vírusra, a kivont nukleinsav mennyisége a mintában olyan kicsi, hogy azt nem lehet detektálni. A PCR-vizsgálat célja, hogy ezt a kis mennyiségű nukleinsavat felsokszorozza olyan mennyiségre, ami már mérhető. Nagyon fontos, hogy az intézet által használt PCR-tesztek a vírus nukleinsavának több részét is képesek detektálni, ez azért elengedhetetlen, mert, ha csak egy szakaszt vizsgálnánk, és éppen azon fordul elő egy mutáció, akkor negatív eredményt kapnánk. Ezért kell több szakaszt is vizsgálni a teszt során.

– Lehet bármilyen probléma a mintavétel során?

– A mintavételkor is felléphetnek gondok, például ha a mintázást végző kicsit erősebben dörzsöli meg a nyálka­hártyát és az vérezni kezd. A vörösvértestekből felszabaduló hemoglobin gátolhatja a PCR-t, hasonlóan a fapálcából kioldódó csersav is.

Ezért a körültekintő mintavétel alapvető követelmény.

– Miből mit állapítanak meg? Mikor számít pozitívnak egy teszt, vannak meghatározott értékek, ami alapján döntenek?

– A PCR-vizsgálat során, ha a mintában a célgének jelen vannak, fluoreszcenciaváltozást mérünk, és azt ábrázoljuk grafikonon. A kiértékelésnél a nemzetközi irányelveket, például az Egészségügyi Világszervezetet követjük. A minta akkor tekinthető pozitívnak, ha egyszerre a vírus több célgénje kimutatható. Általában kettő vagy három célgént vizsgálunk. Ha csak egy célgén ad pozitív jelet, úgy az eredményt meg kell erősíteni, ezért további PCR-vizsgálatra van szükség, ilyen esetben a leletközlés hosszabb időt vesz igénybe. Abban az esetben, ha a célgént vagy -géneket a vizsgálat során nem mutatunk ki, a minta negatívnak tekinthető. Előfordulhat, hogy a mintavétel nem volt megfelelő, vagy a beteg a mintavétel előtt orrspray-t használt, és a vizsgálat nem értékelhető, ilyen esetben ismétlést javaslunk.

– Mi történik az értékelés után? Mi lesz a minta és a teszteltek sorsa?

– Amint a mikrobiológus kollégák validálják az eredményt, az bekerül a saját elektronikus rendszerünkbe, ami kapcsolatban van az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) portáljával, így azon a színtéren is azonnal megjelenik az eredmény. Amennyiben a vizsgált személy rendelkezik ügyfélkapuval, maga is könnyedén hozzájuthat a leletéhez. Ha nem rendelkezik azonosítóval, a háziorvostól vagy a beküldő orvostól érdeklődhet a teszt eredménye után. A teszt eredményei bekerülnek egy országos járványügyi rendszerbe is, tehát azokat a kormányhivatal járványügyi szakemberei is nyomon követik.

– Melyek a következő lépések, ha valakinek pozitív a tesztje?

– Pozitív koronavírusteszt esetén a kollégák azonnal telefonon értesítik a megyei tisztiorvosi szolgálat járványügyi szakembereit, akik felveszik a kapcsolatot az egyénnel és megkezdik a kontaktkutatást. A vizsgálat után a mintákat a járványügyi előírásoknak megfelelően meghatározott ideig tároljuk, további járványügyi vizsgálat szükségessége esetén azokat a hatóság rendelkezésére bocsátjuk.