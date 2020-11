A Szeretem Vásárhelyt Egyesület idén az Aranyossy-iskolát támogatja

A jövő héten már meg lehet vásárolni a Szeretem Vásárhelyt Egyesület Kincses Vásárhely 2021 elnevezésű asztali naptárát. A civil szervezet immár harmadik alkalommal készített kalendáriumot, amelyen Hódmezővásárhely értékeit mutatják be fotók segítségével.

– Hódmezővásárhelyen készült fotókból állítottuk össze az asztali naptárunkat 2018-ban, tavaly és idén is – mondta a csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón Juhász Tünde, az egyesület egyik alapítója, elnökhelyettese.

Fiatal fotósok alkotásai

– Bár most vészterhes időket élünk, a hagyományainkhoz ragaszkodni kell. Úgy gondoljuk, minden vásárhelyi otthonban helye van egy ilyen szép naptárnak – folytatta.

A 2021-es naptárba is olyan képek kerültek, amelyek kicsit más megvilágításban mutatják be az ezerarcú várost. Az 52 fotót három fiatal, a településhez kötődő fotós készítette, Varsányi András, Kabódi Viktor és Barna Ádám.

Varsányi András építészmér­nök. Foglalkozása visszatükröződik a felvételein is. Kabódi Viktor fotós 2012-ben a Tornyai János kulturális városrehabilitációs programban is részt vett. Barna Ádám ugyancsak fo­tós, aki 10 évvel ezelőtt kezdett fényképezni. Fények iránti érzéke visszaköszön a felvételein.

Ezer példány

– Az elmúlt két évben jótékonysági célra ajánlottuk fel a naptárak bevételét, így lesz ez idén is. Most az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskolát támogatjuk – jelentette be Juhász Tünde. A naptárt első körben ezer példányban adják ki, és 1500 forintért árusítják. A jövő héttől lehet megvásárolni Hódmezővásárhelyen az Inda Virágüzletben, a Zrínyi utca 5. szám alatti református lelkészi hivatalban, az Arany Zöldség és Gyümölcs üzletekben a Móricz és a Teleki utcán, valamint a Széchenyi téren.

Érzékelőkuckó

Kissné Hatvani Erika, az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola igazgatója elmondta, az adományból egy korábban raktárként használt helyiségben érzékelőkuckót rendeznek be, ahol majd a gyerekek figyelmét, érzékelését fejlesztik.

Bán Csaba, a hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség lelkésze a sajtótájékoztatón arra emlékeztetett, hogy ez már nem az első közös projektjük a civil szervezettel.

– Volt, hogy nekünk szegezték a kérdést, miért működünk együtt a Szeretem Vásárhelyt Egyesülettel? Azokkal tudunk együtt dolgozni, akikkel van egy közös célunk a közösségért, és akik nemcsak beszélnek, hanem cselekszenek is – mondta a lelkész.