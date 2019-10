A vásárhelyi Kis Ibolya Sarolta életét és képeit átszövi a spiritualitás

A 65 éves, vásárhelyi Kis Ibolya Sarolta amatőr festő, életét és képeit átszövi, meghatározza a spiritualitás. Akkor kezdett festeni, mikor több mint 30 éve találkozott, táncolt és egy éjszakán át beszélgetett Balogh Bélával, a legendás cigány táncossal.

– A festészet összefügg a meditációval: Pécsen találkoztam Szatyor Győző népi iparművésszel, és részt vettem hatha jóga foglalkozásán. Úgy gondolom, ekkor jött elő művészi képességem – mondta a kezdetekről a 65 éves, vásárhelyi amatőr festő, Kis Ibolya Sarolta.

Találkozás Balogh Bélával

– Jártam táncházba is, ahol Balogh Béla táncművésszel, koreográfussal ismerkedtem meg, akit a legnagyobb cigány táncosnak tartanak. Volt egy spirituális táncunk együtt, sétáltunk és átbeszélgettünk egy éjszakát, Nagy hatással volt rám, beleszerettem, de ez viszonzatlan maradt. Sokat tanultam tőle – jelentette ki Ibolya. Az első képet Balogh Béláról festette, azt tartja, az a legjobb alkotása. – Azért fo­­gott meg, mert meggyőződésem, hogy az előző életemben már találkoztam vele, valahol a Kaukázus környékén. Sötétben festettem meg őt és egykori közös életünket, alig láttam, mit csinálok, mégis sikerült – fűzte hozzá.

Harminckét éve fest

Harminckét éve fest, rajzol, öt-hat nagyobb méretű festménye mellett 50-60 kisebb, nagyjából A4-es méretű van. Szerepelt kiállításokon – először 1989-ben –, egyik alkotását, a díjazott Zöld megvilágosodást nem küldték vissza a szervezők. – Összefonódó zöld ágak dűlőfélben lévő emberi alakot formáltak – mondta Ibolya. A festészet a hobbija, a Vásárhelyi Őszi Tárlatokat is látogatja, onnan is merít ihletet, inspirációt. Más kötődése is van a tárlatokhoz: évtizedekkel korábban Pécsett, a tavaly­előtti Tornyai-plakettes és idei Életműdíjas festő­művész Ilona Keserű Ilona osztályában modellkedett. A nö­­vendékek által kidobott festéket használva örökítette meg a Tettye-keresztet.

Civilben

Ma is aktív, újságosként napi- és hetilapokat kézbesít, mellette szórólapozik. Azért csinálja, mert nem tud otthon ül­­ni, mindig menne valahová. Van egy 31 éves fia, Gergő. A fiú édesapjával nem házasodtak össze.

– Édesanyáméknál a testvé­reimmel együtt laktunk, nagycsaládban nevelkedett. Sok segítséget kaptam a szüleimtől, az édesapja nem nagyon foglalkozott velünk. Tíz éve elhunyt, ami Gergőt nagyon megviselte, mert mindig reménykedett abban, hogy egyszer egy család leszünk – mesélte Kis Ibolya Sarolta. Elárulta: a szerelem azóta sem kerülte el, ahogy megjósolták, három Lászlóval hozta össze a sors. – A legutóbbi volt életem nagy szerelme. Sok szeretetet kaptam tőle. 2009-ben kezdődött és 3 éve ért véget a kapcsolatunk – mondta. Ezek az események is befolyásolták festményei hangulatát. – Többször álmodok vele. De azokat nem tudom megfesteni, csak a bennem lévő érzést. Remélem, egyszer majd sikerül, mert az álmokban oldódik fel az elvesztését, hiányát okozó trauma – mondta búcsúzáskor.