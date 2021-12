Adományt kaptak mikulásra az algyői családok

A vírus ellenére idén is havonta tartott adományosztást a Magyar Vöröskereszt algyői szervezete, az idei utolsó alkalmat hétfőn tartották meg. A gyerekek csomagot is kaptak, december 22-én pedig ebédre hívják a rászorultakat.

Ezt ne hagyja ki! Nem kell Márki-Zay kék szalagja

Az év utolsó adományosztását tartotta meg hétfőn a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezet Algyői Alapszervezete. Nagyjából 40-50 család ment el a régi Fehér iskolában megszervezett eseményre és részesült segítségben.

Lapunknak a szervezet képviselője, Gonda Károlyné elmondta, főként ruhákat lehetett most válogatni, de hétfőn több mint 60 mikuláscsomagot is kiosztottak a rászoruló gyermekek körében. Hozzátette, a csomagokat Miklós Attila élelmiszerbolt-tulajdonostól kapták, aki 16 kilogramm szaloncukrot is felajánlott, azt majd december 22-én osztják szét a nehéz helyzetben lévő családok között. Megjegyezte, ezen a napon süteménnyel és székelykáposztával is megvendégelik majd őket, ez már hagyomány a szervezet életében.

Gonda Károlyné beszámolt arról is, hogy ruhaosztást havonta tartanak, ennek a vírus sem állta útját idén, de szükség is volt rá, hiszen sokan élnek nehéz körülmények között a nagyközségben. Megjegyezte, a szervezet tagjai folyamatosan figyelik az utcán is az elesetteket, akiket meg is szólítanak, megkérdezik ki ő és mire van szüksége.

Azt mondta, főleg gyermekruhából volt most sok náluk, és ami idén az algyőiek körében nem fogyott el, abból 12 zsáknyi adományt állítottak össze, azt Baksra juttatják el, hiszen ott is nagy szükség van az ilyen jellegű segítségre. Korábban a Gádoroson élőkön segítettek hasonlóan.

Annak érdekében, hogy karácsony előtt élelmiszerrel is segíteni tudják az algyőieket, december 10-én és 11-én gyűjtést tartanak Szegeden, a makkosházi Pennyben. Ott bárki segíthet a rászorultakon. Emellett ruhákat és a bútorokat is szívesen fogad a szervezet, aki ilyen jellegű felajánlást szeretne tenni, a [email protected] címen veheti fel a kapcsolatot Gonda Károlynéval.