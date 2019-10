Akár a balkonok is virágba borulhatnak

Idén is a legszebb virágoskerteket keresték a városban, a környezetszépítő akcióval azt szeretnék elérni, hogy ne csak a közterületek, de a lakóépületek, társasházak is „virágszínvonalúak” legyenek.

2004 óta rendezik meg a „Virágszínvonalasabb Szentesért” akciót. A környezetszépítő verseny célja, hogy növelje a városkép esztétikai értékét, és hogy a lakókörnyezet virágosabbá, zöldebbé és élhetőbbé váljon.

Visszatérő kertszépítők

Berezvai Csilla főkertész lapunknak elmondta, idén huszonhat pályamunka érkezett a tizenhatodik alkalommal meghirdetett versenyre, amire családi házas, tömbházas, munkahelyi vagy erkély, balkon kategóriában is lehetett nevezni.

– Volt, aki első alkalommal nevezett a pályázatunkra, de olyan nevezők is vannak, akik 2004 óta, a kezdetektől velünk vannak – mondta el a főkertész. Hozzátette, igazán szép munkák érkeztek, büszkeség a szervezők számára is, hogy az emberek nemcsak a maguk örömére szépítik kertjeiket, hanem ezáltal a várost is szebbé teszik.

Kicsiben is lehet nagyot alkotni

A környezetszépítő versenyen végül család házas kategóriában Geréné Dunaháti-Vas Márta kertje bizonyult a legszebbnek, a legvirágosabb munkahely a Makai Autóbontó Kft. telephelye lett, tömbházas kategóriában Balogh Sándorné munkáját díjazták, az erkélyek és balkonok között pedig Gálfalvi Györgyné kiskertje lett a legszebb. Kocsisné Szabó Katalin is ebben a kategóriában alkotott, náluk annyi a virág, hogy szinte alig lehet kilépni az erkélyre.

– Átlagos méretű erkélyünk van, néha nem is nagyon lehet kimenni, annyi virágom van. Balkonládába futó muskátlit nevelek, de van hibiszkuszom, különleges, lila hortenziám és tulipánfám is. Télen beköltöztetem mindet, akkor a virágok uralják a lakást. Nincs különösebb titkom, a lényeg, hogy mindig gondoskodni kell róluk, ápolni, öntözni, tápoldatozni és időben átültetni – mesélte a kertszépítő.

Erős közösség, élő település

A pályázaton közösségi díjat is átadtak, ezt a Magyartési Környezetszépítők Közössége kapta. A százfős településrész helyi közössége nagyon összetartó, családi programokat szerveznek, a kultúrházukat is együtt festették ki, most pedig a parkjukat és a játszóterüket tették szebbé, és bicikli-virágtartókat tettek ki a faluba vezető utakhoz.

– Nem csupán a környezetszépítésben, de minden téren nagyon aktív, összetartó a közösségünk, a virágokat például a környékbeli gyerekek locsolják. Az itt lakók egyre jobban odafigyelnek, hogy szebb legyen az utcafront és így az egész település – mondta el Lévainé Bódi Szilvia.