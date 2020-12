Angyalok hoznak ajándékot a rászoruló gyerekeknek

Halomban állnak a becsomagolt dobozok a Kertvendéglőben, az étterem a helyi jótékonysági cipősdoboz akció központja. A felajánlásokból összeállított csomagokkal december 20-án látványos körülmények között járják majd végig a várost az önkéntesek.

A rászoruló gyerekek karácsonyát tennék szebbé önkéntesek: a Csongrád Angyalai csoport és a helyi civilek egy étteremmel összefogva vágtak neki, hogy nehéz helyzetben élő családok számára gyűjtsenek felajánlásokat. A jótékonysági akciónak hamar híre ment, már túl vannak a századik ajándékcsomag összeállításán is.

Ebben az időszakban még inkább fontos, hogy odafigyeljünk azokra a családokra, akik sajnos nehezebb körülmények között élnek.

Pár nap alatt már rengeteg csomag és plüssfigura érkezett, ez is azt mutatja, hogy az emberek a járványhelyzetben talán még jobban, még melegebb szívvel adományoznak – mondta el Rácz Nikoletta, a gyűjtés egyik szervezője.

Már jó ideje kapcsolatban állunk és támogatunk nehéz sorsú családokat a Csongrád Angyalai csoporton keresztül, ezeket a családokat, a gyerekeket szerettük volna meglepni ajándékokkal, itt találkozott az ötletünk Nikivel és Norbival

– tette hozzá Ujszásziné Soós Márta.

Van, aki egy-egy játékot vagy plüsst visz a gyűjtőpontra, más előre elkészített csomagot hoz az étterembe. Utóbbi esetben az adományozók írják rá, hogy fiúnak vagy lánynak, illetve hány éves gyereknek szánják a csomagot.

– Igényes, szépen becsomagolt dobozokat hoznak, van, aki kis üzeneteket, karácsonyi jókívánságokat is ragaszt a csomagra. Aki hoz cipősdobozt, az részt vesz egy sorsoláson is, így azokat is szeretnénk megajándékozni, akik adományoznak. Ezzel a jótékonysági akcióval szeretnénk hagyományt teremteni és jövőre is szeretnénk folytatni – árulta el Kódor Norbert, a Kertvendéglő vezetője.

Mint megtudtuk, a felajánlásokat december 20-ig várják a Kertvendéglőben, a csomagokat is ezen a napon szállítják ki a családokhoz. Ekkor még egy meglepetéssel készülnek az Angyalok, erről azonban egyelőre mindössze annyit árultak el, hogy nagyon látványos lesz.