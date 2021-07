Átadták a Tömörkény-házat Ásotthalmon – Galéria

Nem mindennapi esemény, hogy egyik településről a másikra költözik egy 1700-as években épült ház. A Tömörkény-család egykori tanyája, amit a szombati ásotthalmi Rózsa Sándor Fesztiválon járhattak be az érdeklődők először, 2016-ban még Balástyán állt.

Kilencedik alkalommal rendezték meg Ásotthalmon szombaton a Rózsa Sándor Fesztivált, ami egy különleges alkalmat is magába foglalt idén. Átadták a Tömörkény-tanyát, amiben skanzent és gasztronómiai múzeumot rendeztek be. – Nem mindennapi esemény, amikor egy épület költözik egyik településről a másikra. Nálunk ez történt, tégláról téglára épült újra Ásotthalmon a Tömörkény-féle ház – mondta el az avatón Papp Renáta, a település alpolgármestere, aki köszönetet mondott a munka minden résztvevőjének, a muzeológusoktól a helyi kivitelezőig.

Átköltöztették a házat

Mielőtt átvágta a nemzetiszínű szalagot a napsugaras homlokzatú épület bejárata előtt, Toroczkai László, a település polgármestere röviden összefoglalta a beruházás történetét. Lapunk is foglalkozott a Tömörkény család egykori tanyájával, amire igen leromlott állapotban találtak rá Balástyán. Miután 2016-ban sikerült megvásárolni, lebontották, és valóban téglánként építették újra az ásotthalmi élményparkban, ahol már működik állatsimogató, Rózsa Sándor-élményház és ajándékbolt is. Az eredeti építőanyagot csak ott pótolták ki, ahol az a tanya állapota miatt már nem volt felhasználható. A Tömörkény-tanyán egykor maga Rózsa Sándor is megfordult, ezt örökítette meg Tömörkény István Rózsa Sándor nálunk című írásában.

A novellát felolvasta Oszter Sándor Kossuth- és Jászai-díjas színművész: Rózsa Sándor egykori alakítója a rendezvény rendszeres díszvendége.

Pálinka a pincében

A sorozatbeli Rózsa Sándor hangján szólal meg más szövegekkel együtt a novella a tanya egyik helyiségében, ami mini hangoskönyvtárként is funkcionál. A skanzen egy másik helyiségében korhű tisztaszobát rendeztek be, a harmadikban pedig konyhai eszközöket, edényeket állítottak ki receptekkel, ezek régi szegedi szakácskönyvekből származnak. A pincében pedig egy-egy kupica pálinkával és zsíros kenyérrel vendégelte meg a polgármester az ünneplőket. Miután Biacsi József ásotthalmi plébános felszentelte az épületet, be lehetett járni minden zugát. A gasztronómia egyébként a fesztivál egészében fontos szerepet játszott.

A tanya átadását hagyományőrző marhapörköltfőző verseny előzte meg, ezen a napon avatták délután a Délvidéki Ízek Házát és Tambura éttermet is.

Csattogtak az ostorok

Kora délután lovas kocsis felvonulás indult a Rúzsa-fához, ahol kipróbálták Herbály András fegyvergyűjteményének jó néhány darabját. Az ország első betyár-bűvésze gyerekkora gyűjti a fegyvereket, az érdekesebb darabokat délelőtt a fesztivál közönsége is kézbe vehette: nagy részük működőképes. A népzenei előadások mellett este is tartottak koncerteket, fellépett Bunyós Pityu is, de alapzajnak az ostordurrogtatás számított. Viseletbe öltözött halasi menyecske kezében is ugyanakkorát szólt, mint a fekete gúnyás betyárokéban.

Megtudtuk: egy 1700-as évekből származó írás szerint ha nem volt elérhető marhabőr, hároméves kan kutya hasa bőréből is készítették. A fesztivál vasárnap Hajdújáráson folytatódott, a Ludasi- tó partján.