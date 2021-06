Auróra nem ijed meg a pofonoktól

Egy állami gondoskodásban élő 16 éves lány szerzett bronzérmet néhány hete egy nemzetközi bokszversenyen. Kiss Aurórát nemrégiben emelték ki családjából, ráadásul a koronavírus miatt készülni is alig tudott, azonban ilyen nehézségek ellenére is dobogóra állhatott.

Szegedi siker született a hónap elején a Bornemissza Gergely nemzetközi ökölvívóversenyen. A 16 éves Kiss Auróra a több mint 20 nemzet 240 versenyzőjét felvonultató tornán dobogóra állhatott: az ifjúságiak 51 kilós mezőnyében bronz­érmet szerzett. Pedig

a fiatal lány sportkarrierje minden volt, csak nem zökkenőmentes: előbb családi okok, majd a koronavírus-járvány miatt nem tudott hónapokig edzeni.

Pont olyan, mint az élet

– Kisgyerekként kipróbáltam az aerobikot, a focit és a kosárlabdát is, de egyik sem volt szimpatikus. Aztán 2018-ban elmentünk az iskolával egy sportágválasztó rendezvényre, és ott megtetszett a boksz – mesélt a kezdetekről. – Bár verekedős gyerek voltam, de nem azt láttam benne, hogy itt erre hivatalosan is van lehetőségem, inkább hogy majd meg tudom védeni magam, ha szükségem lesz rá. Egyébként pedig ez a sport pont olyan, mint az élet. Kapunk nagy pofonokat, viszont azt is megtanuljuk, hogyan kell erre felkészülni, sőt elkerülni – tette hozzá.

Folytathatja a bokszot

Auróra ekkor még Hódmezővásárhelyen élt, így az ottani klubhoz kezdett el edzésekre járni.

Életében azonban történt közben egy nagy váltás: kiemelték családjából, és Szegeden, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthonában helyezték el. Bár élete gyökeresen megváltozott, szeretett sportjáról nem kellett lemondania, hiszen támogatták abban, hogy beilleszkedése után tovább bokszoljon, még úgy is, hogy ehhez minden edzésre átjár Hódmezővásárhelyre.

– Mindössze négy lány van a csapatban, így főleg fiúkkal edzek. Az idősebbek azért oda szoktak figyelni, hogy ne üssenek nagyot, viszont versenyen kaptam már olyan pofont, ami után elgondolkoztam, hogy abbahagyom. De soha nem gondoltam még ezt sokáig ko­molyan, mert nagyon szeretem – árulta el a fiatal lány, akinek ugyan a technikáján van még mit csiszolni, de korához képest erős. Tehetségéről árulkodik, hogy első, országos bajnokságon elért ezüstérmét 8 edzésnyi munka után érte el, a mostani meccsre pedig úgy állt ki, hogy előtte mindössze 5 edzésen tudott részt venni a koronavírus-járvány miatt. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne mozgott volna: az udvaron edzett, szobájában saját súlyos gyakorlatokat végzett, és rengeteget sétált otthon házőrző kutyájával.

Mindent a sikerért

Auróra saját magát úgy jellemezte, nehezen engedi közel ma­­gához az embereket.

– De ez így jó – tette hozzá. Bár ritkán mosolyog, és sokak szerint ijesztő a nézése, kifejezetten segítőkész és kedves lány, aki ráadásul jól is érzi magát új otthonában. Élete itt jött egyenesbe, tanulmányi eredménye is sokat javult.

– Amíg leérettségizek, itt maradok – beszélt terveiről. A Csonka-iskolában rendészeti szakra jár, de még az is lehet, hogy ruhatervező vagy rendezvényszervező lesz. A sport pedig most kiemelt fontosságú az életében, hiszen a következő 2 hónapban két versenye lesz még. – Szeretnék magyar bajnok lenni, majd akár Európa-és világbajnokságra is eljutni – sorolta. – Bár ez a sport időnként sok lemondással jár, ezt egyáltalán nem bánom. Nekem most ez a legfontosabb, és megteszek mindent, hogy sikereket érjek el – tette hozzá.