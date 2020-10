Az Ízőrzők stábja forgatott Zákányszéken

Zákányszéken forgatott a Duna Televízió Ízőrzők című műsorának stábja. Kedden már reggel héttől forgott a kamera, a település alpolgármestere, Kazi Péter többek között harcsapaprikást és aszalt szilvás oldalast készített.

– Pista, habarunk! – szólt ki az operatőrnek, Móczár Istvánnak Róka Ildikó szerkesztő. A Duna Televízión látható Ízőrzők című műsor kétfős stábja hétfőn és kedden Zákányszéken forgatott. Az egyik szünetben a szerkesztőtől megtudtuk, a több mint tíz éve óta futó műsornak a zákényszéki lesz a 242. epizódja, és majd januárban kerül a képernyőre.

A kézműves műsor

2007-ben jelent meg a Duna Televízió adásában az Ízőrzők sorozat. Azóta hazánkban és szerte a világban nagy népszerűségnek örvend. A műsor egyik nézője úgy írta le a produkciót, hogy ez a Duna Tévé kézműves műsora. Az Ízőrzők a helyi ízek, gasztronómiai különlegességek mellett az adott települést is bemutatja. A környék kirándulási lehetőségeit, látnivalóit, értékeit is sorra veszi, és megkülönböztetett figyelmet szentel a hagyományőrző kézművesek, civil csoportok munkájának. Zákányszékről az öregház ta­­nyamúzeumot, a templomot, a parasztkórust, a néptáncosokat és a citerásokat mutatják be, a helyi ízek mellett.

Fél órához négy óra kell

Egy főzőműsor elkészítése egy­­általán nem hasonlít a vég­­eredményhez. Róka Ildikó szerkesztő elárulta, reggel héttől kora délutánig forgatnak, a félórás műsorhoz legalább három, de inkább 4-5 órányi anyagot rögzítenek. Kedden salátafőzelék fasírttal, aszalt szilvás oldalas rozmaringos vajburgonyával és harcsapaprikás kapros-túrós palacsintával, illetve tejes borsóleves készült, előző nap már túl voltak a desszerteken, az étcsokis levendulás kiflin és a flódnin.

Helyi hangok

A felvételnek bevált ritmusa van: külön veszik fel a receptet, amit a helyi főző mond el, majd külön a főzést és az azzal járó zajokat, például az olajban piruló hagyma sistergését. A szerkesztő szerint műsorvezető felesleges, a lényeg, hogy helyi hangok szólaljanak meg. – Próbálunk arra törekedni, hogy minden étel más legyen, ezért van nehéz dolguk az új szereplőknek, mert előttük már megfőztek kétszáznegyvenkétszer hat ételt. Ami nem jelenti azt, hogy ne lehetne még egy marhapörköltet készíteni, de akkor legyen benne valami különleges – magyarázta Ildikó, miközben Kazi Péter alpolgármester lecsós alapot készített a harcsapaprikáshoz.

Forgattak a forgatásról

Matuszka Antal is ellátogatott a falu szélén lévő tanyára, ahol forgattak, és azt mondta, jó dolog, amikor jó hírét viszik a településnek, és a gasztronómiai mellett a kulturális és civil értékeiket is megismerheti a szélesebb közönség. A stáb látogatását megalapozta a zákányszékiek Zabosfai ízőrzők című műsora. Ők is kaptak az alkalmon és forgattak a forgatásról. Mint állandó műsorvezetője, Paraginé Tóth Edina fogalmazott, ők most vendégek a saját műsorukban. Az alpolgármester mellett Keszei Gréta, Széll-Tanács Tünde és Szűcs Istvánné Margitka öregbítette Zákányszék gasztronómiai hírnevét.