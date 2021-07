Az ország minden részéről érkeztek gyerekek az újraélesztett csongrádi zenetáborba

Idén közel száz gyerekkel foglalkoznak a városban a szegedi zeneművészeti iskola által szervezett táborban. Ebben az évben a zeneiskola felújítása miatt a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola fogadta be a táborozókat, akik tizenkétféle hangszerrel gyakorolhatnak.

– A régió muzsikusainak egy teljes generációja nőtt fel a Galli János szervezte, országos hírű, 70-es és 80-as években virágzó Csongrádi Zenei Tábor egy életre élményt adó programjain. Nagy művészektől tanulhattak a diákok, és előadásukban csodálatos koncerteket hallgathattak. Szecsődi Ferenc és Ruha István hegedűművészek, Kerek Ferenc és Rohmann Imre zongoraművészek óráira, Meszlényi László tanár úr hangulatos műsorismertetőire mindig szívesen emlékeznek. A szigorú és igényes szakmai munka mellett a tábor arculatát meghatározták a Tisza-parti séták, a strandolás és az ott szövődő, olykor életre szóló barátságok. Ezt a nagy múltú, tizenhat évig „szünetelő” tábort élesztettük újra 2006-ban azzal a szándékkal, hogy hasonlóan felejthetetlen élményeket nyújtsunk a jövő ifjú muzsikusainak – beszélt a tábor előzményeiről Újvári István, a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnáziumának igazgatója, a zenei tábor vezetője.

A szegedi „konzis” tanárok és tanítványaik már tizenhat éve járnak szinte haza Csongrádra. – Ennek egyrészt a Galli-féle tábor hagyományai az oka, másrészt pedig a megyében nem tudnánk egy másik olyan várost mondani, ami ennyire ideális lenne: az oktatási helyszínek, az étkezés, a szállás és a koncerthelyek is nagyon közel vannak egymáshoz, a gyerekek önállóan, biztonságosan tudnak közlekedni a városban. És az sem mellékes, hogy Csongrád gyönyörű – tette hozzá mosolyogva a tábor vezetője. Újvári István kiemelte, sokan segítettek abban, hogy idén is jól érezzék magukat a gyerekek Csongrádon, hálásak a Galli János Általános Iskola, a Mozi Menza és a Diana kollégiumának segítségért.

– árulta el a tábor vezetője.

Idén csaknem száz gyerekkel foglalkoznak a táborban, leginkább a 12–14 éves közötti korosztályból vannak a legtöbben, de vannak kisebbek és nagyobbak is. A gyerekeket a Vántus pedagógusai széles kínálattal várták, fuvola-, oboa-, klarinét-, fagott-, furulya-, kürt-, harsona-, trombita-, hegedű-, cselló-, gitár- és zongoraképzést is tartanak a diákoknak.

Vízhányó Eszter hat éve játszik trombitán, neki ez már a harmadik táborozása Csongrádon.

– Nagyon szeretek itt, ezért is járok vissza harmadik éve. Egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon is tanulunk, nagyon jó a társaság, van fellépési lehetőség is, és a város is nagyon szép. Jövőre is szeretnék majd visszajönni