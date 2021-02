A csongrádi Babetta világ körüli utazása – Fotók, Videó

Babszi, libakergető, a cseh mopedek vérfarkasa – ezek a becenevek mind-mind a szocialista járműgyártás csúcsát, a Babettát takarják. A hetvenes-nyolcvanas évek népszerű mopedjét nemcsak az utcákról, de a tévéből is mindenki ismerhette: a Linda című sorozat címszereplője is azzal közlekedett. A legendás járműből a Tari László Múzeum is őriz egyet, a mustársárga járgány a múzeum retró-kiállításának reklámarca is volt nemrégiben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A kis Babetta elindult a nagyvilágba, szerelmét hátrahagyva, aki bár rendkívül szomorú, mégis bízik abban, hogy Babetta egyszer visszatér hozzá talán hét, talán nyolc vagy ötven év múlva. A hősünk addig tovább vár és énekel, mert Babetta belátja, hogy tévedett, és végül majd beteljesül szerelmük. Dióhéjban nagyjából így lehetne összefoglalni Jiří Šlitr és Jiří Suchý „Babetta šla do světa”, azaz Babetta világ körüli utazása című – egyébként igen vérpezsdítő, leginkább valami indulóra emlékeztető – slágerének szövegét. A dal meg sem állt a csehszlovák slágerlisták tetejéig, de mégsem a zeneiparban, hanem a járműgyártásban hagyott maradandó nyomot: a szám címe inspirálta a Považské Strojárne gyár mérnökeit egy új moped elnevezésében. Ízi rájder, öcsém A moped sorozatgyártása 1971-ben indult meg, és hogy nem volt túlzás a világjáró hölgy után elnevezni a kismotort, azt az mutatja, hogy a keleti blokk országain túl az NSZK-ba, Hollandiába és az Egyesült Államokba is szállítottak belőle. Természetesen itthon is rövidesen nagy kedvenc lett a könnyű, hölgyek számára is könnyedén kezelhető segédmotoros kerékpár. Pláne azok utána, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek legmenőbb rendőrlánya, Linda is egy Babetta hátán üldözte a bűnt. A moped filmes karrierje ezzel nem ért véget, a Babetta Csokinak, az Üvegtigris című vígjáték egyik karakterének is elválaszthatatlan társa volt. A Babetta, mint muzeális érték A csongrádi Tari László Múzeum is őriz egyet a retró járgányból, a motort Gyovai Mihály adományozta 2019-ben múzeumnak. A mopedet felesége, dr. Hatvani Mária egykori aljegyző az 1980-as években akkor még gyámügyesként kapta a Városházától. – A feleségem a jogi diploma megszerzése után gyámügyi előadóként kezdett dolgozni, a nyolcvanas évek elején kapta a Babettát szolgálati járműként. A nejem halála után úgy éreztem, mivel mi is a várostól kaptuk, ezért szerettem volna a motort a köz javára felajánlani, így került a múzeumba – mesélt a kismotorról az adományozó. – Van egy bizonyos technikatörténeti gyűjteményi múlt a múzeumunkban, abba jól illeszkedik ez a Babetta. Egy szép, jó állapotú járműről van szó, aminek helytörténeti vonatkozása is van. A retró-kiállításunknak is központi eleme volt, vele reklámoztuk a tárlatot – tette hozzá Illés Péter, a Tari László Múzeum igazgatója.

A Komár moped cikibb volt Az intézményvezető azt is elmesélte, hogy neki is ez volt az első motoros járműve, amit vezetett, nagynénje Babettáját kérte kölcsön egy körre. A moped népszerűségéhez valószínűleg az is hozzájárulhatott, hogy nem kellett rá bukósisak sem, és ugyanaz a jogosítvány jó volt hozzá, mint a lovaskocsihoz: elég volt a lassú járműhöz való jártasságot megszerezni. Észveszejtő tempót valóban nem lehetett kicsiholni a mustársárga vagy piros, később piszkosfehér színekben pompázó járgányokból. Az 30-40 kilométer/órás sebesség mellett ember inkább úgy érezte magát a nyeregben, mintha egy gyors biciklivel haladna. – Akinek Babettája volt, az nem is igazán érezte magát motorosnak, ez inkább valami átmenet volt a bicikli és a motor között. A Riga, a Verhovina már motornak számított, de ha valaki Komár mopeddel jelent meg, az nagyon ciki volt, akkor már inkább egy Babetta – idézte fel a múzeumigazgató. Nem sikerült berúgni A muzeális darabot megpróbáltuk beindítani is, kevés sikerrel. Valószínűleg a sok egy helyben állás viselte meg a Babettát, hiszen korábban mindig kifogástalanul működött, mesélte egykori tulajdonosa. – Pedig rendesen karban volt tartva, mindig pöccre indult – csóválta a fejét Gyovai Mihály a sikertelen indítási kísérlet után. – Több mint húsz évig használtuk, a feleségem az egész várost bejárta vele az egyik végétől a másikig, de sosem hagyott cserben minket. Manapság még látni az úton néhány Babettát, de már nehezen javíthatóak, szakember sincs, aki foglalkozna vele – tette hozzá. A múzeum megpróbálja felújíttatni a retró járművet, keresnek egy szerelőt, aki kicsit feljavítja a mopedet, hogy a látogatók „akció” közben is láthassák Linda és Csoki legendás járgányát.