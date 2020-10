Baksra is elért az országos fásítási program – Fotók

30 fára pályáztak, és annyit is kaptak, a többi a község más pontjaira került.

Az Aranykor Idősek Klubja át­adásának napján 15 díszalmafát ültettek a baksi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola elé, az országos fásítási programban. Búza Zsolt polgármester elmondta: 30 fára pályáztak, és annyit is kaptak, a többi a község más pontjaira került. Érdekessége volt az eseménynek, hogy mindegyik fára egy-egy helyi szervezet, csoport – a polgármesteri hivataltól, a polgárőrségen és a helyi nemzetiségi önkormányzaton át a sport­egyesületig – táblája került, és azok képviselői is ültették el.

– A közterület zöldítése, annak a munkája egyben közösségépítés. A fákat a következő generációnak ültetjük, nem véletlenül kerültek az iskola elé – közölte a polgármester, aki azt is megemlítette: a faluban Kecskeméti Józsefné képviselő fogta össze a szálakat, ő szervezte meg az eseményt.

– Mindig ünnep, ha egy településen fát ültetünk – mondta Farkas Sándor országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Azzal folytatta, az erdők, a zöldterületek növelése – amit a kormány is szorgalmaz, támogat – egyben a klímaváltozás elleni védekezés is, „és nemcsak a tüdőnknek, a szemünknek is ad valamit”. Beszédét azzal zárta, mivel az iskola elé kerültek a díszalmafák, reméli, gondozásukból a diákok is kiveszik a részüket, amivel azt is megtanulhatják, mennyire felelősségteljes gondoskodni egy másik élőlényről.

Gémes László, a Csongrád-­Csanád Megyei Közgyűlés el­­nöke azt az ismert mondást említette meg, hogy aki fát ül­­tet, az bízik a jövőben, ezért is jelképes, hogy a tanintézmény elé kerültek a növények. A köszöntők után következett a tettek mezeje, az ültetés, amelyben Farkas Sándor, Gé­­mes László és Búza Zsolt is részt vett.