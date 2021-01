Harminc éve képviselő Balástyán

A balástyai Sári János szép jubileumot ünnepelhetett: 30 éve, vagyis a rendszerváltás óta tagja a helyi képviselő-testületnek és dolgozik faluja fejlődéséért. Több elért eredménynek tevékeny részese, ötletgazdája volt. A ciklus végén szeretne visszavonulni, bár az is lehet, hogy hagyja magát újra rábeszélni a folytatásra.

Balástya szebbé és élhetőbbé válásáért dolgozik

– Balástyáért dolgoztam, dol­­gozok, a politikába nem mé­­lyedtem bele, bár arra em­lékszem, az első szabad vá­­lasztásnál felbolydult a falu. Legalább harmincan indultak képviselőjelöltként, engem meg­­kerestek, hogy vállaljam a megmérettetést

– mondta a 68 éves kőműves, ács Sári János, aki a rendszerváltástól, 1990-től tagja a helyi képviselő-testületnek. Ebből az alkalomból Ujvári László polgármester is köszöntötte.

Közéleti ember

– Azért fordulhattak hozzám, mert mindig végeztem társadalmi munkát, érdekeltek a falu ügyei, ha tudtam, segítettem, jól ismertek az emberek. Mindig is csapatjátékos voltam

– folytatta történetét.

Az első idők keménynek bizonyultak, nem ritkán éjfélig tartottak a csatározások, az ülések, a kisgazdák régi sérelmeiket akarták orvosoltatni. Az első 4 évben a balástyai kötődésű, jelenleg kisteleki polgármester, Nagy Sándor is tagja volt a testületnek, és a következő ciklusban ő lett Balástya első embere. Vele most is napi a kapcsolata Sári Jánosnak, mert Kisteleken és Balástyán is jelentős építkezéseket végzett a cége.

– Szeretem a falut és a hagyományainkat, amelyeket igyekszünk megőrizni

– jelentette ki a jubiláló képviselő.

A temető felszámolása

– Az elburjánzott aljnövényzetű, gazos régi temető felszá­molása volt az egyik legfontosabb kezdeményezésem, kul­­turált körülményeket kellett teremteni. Ujvári Lászlónak azt mondtam: kegyeleti okokból nem nyúlnék a sírokhoz, de a kialakult helyzet miatt muszáj. Elindult a régi sírkert rekultivációja – kegyeleti park lett –, végrehajtásában felajánlásaimmal, munkámmal tevőlegesen részt vettem – elevenítette fel a történteket.

– Nagyszüleim is ott nyugodtak, ezért volt egy kis lelkiismeret-furdalásom

– árulta el.

Sári János kezdeményezése volt, hogy a 70 év felettieknek karácsonykor csomagot adjanak. A képviselők évente más körzetet kaptak, így a 10 ezer hektáron fekvő nagy tanyavilágú község egészét megismerhették. Volt sok más ötlete, kezdeményezése is, például a 20 éve létrehozott II. világháborús hősi emlékmű, amelynek megvalósításában is szerepet vállalt, és a Trianon-emlékmű alépítményét is cége készítette.

– Több család is elveszítet­­te szeretteit a világégésekben, kötelességünk emlékezni rá­­juk. Az eltelt 30 évemet egyébként pozitívnak ítélem, mindig az volt a célom, azért dolgoztam, hogy Balástya szebb és élhetőbb legyen – például zöldek telepítésével, szép utcakép kialakításával –, olyan hely, ahol a fiatalok is szívesen él­­nek. Sokat változtattunk, fejlesztettünk, harminc éve messze nem így nézett ki

– összegzett. Büszke arra, hogy gyerekei a községben maradtak.

Újra indul?

– A következő választáskor, 2024-ben 70 éven felül leszek. Már ebben a ciklusban sem akartam indulni, de Ujvári Laci rábeszélt a folytatásra. Szívem szerint átadnám a stafétát a fiataloknak, de úgy látom, nem nagyon kapcsolódnak be a közéletbe – közölte Sári János.