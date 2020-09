Bárki bőrébe belebújik Tamara

Néhány ecsetvonás, s ha kell, akkor Zordonná változik Az oroszlánkirályból, vagy Terminátorrá alakul Tóth Tamara, aki krampuszként a decemberi Mikulásháznak is állandó szereplője. A különleges sminkeket készítő csongrádi lány szereti látni az emberek reakcióit, ha valami nem hétköznapi látvánnyal találkoznak szembe.

Tóth Tamara szereti a kevésbé látványos sminkeket is, de akkor érzi magát igazán elemében, ha valami különlegeset alkothat, és egy-egy filmes karakter bőrébe bújhat. Nagyjából tíz éve foglalkozik a témával hobbiszinten, fotós barátnőjének segített modellként. Eleinte a szolidabb sminkekkel próbálkozott, aztán jöttek az extrémebbek is. Az alkotásairól rövid videókat is készít, hogy másokat is inspiráljon: a meghökkentő sminkeket ugyanis a bármelyik drogériában beszerezhető alapanyagokból is el lehet készíteni.

Gonoszok előnyben

– A legelső karakter, akit megformáltam, Lady Gaga Born this way című videoklipjének egyik szereplője volt. A modell a tetoválásai miatt úgy nézett ki, mint egy csontváz, nagyon tetszett; a sminkről készült fotót Lady Gagának is elküldtük – idézte fel Tóth Tamara. Elmondta, az olyan ijesztő, negatív karakterek állnak közelebb hozzá, mint Szörnyella a Százegy kiskutyából vagy Zordon Az oroszlánkirályból, vagy a Teminátor.

– Én nem tudok hercegnő lenni. Már általános iskolásként is nagyon szerettem a farsangot, ott is voltam boszorkány, sőt, másodikosként maga a halál is. Én már gyerekként is a krampuszt figyeltem, nem a Mikulást – mesélte nevetve a csongrádi lány, aki „civilben” az önkormányzatnál dolgozik.

A zombi ingyen ölel

Tamarát a videoklipek mellett a horror- és animációs filmek is inspirálják, sokszor választ onnan is témát, akkor pedig nemcsak kifesti magát, de a ruháját is úgy választja ki, teljesen a karakter bőrébe bújik. Ilyenkor fejben is rááll a karakterre, azonosul vele.

– Egy kicsit színjátszás is ez, mert egy sminket tudni kell viselni. Szegeden többször is kipróbáltam már, hogy reagálnak erre az emberek, a Fekete hattyú című film főszereplőjeként és zombiként is osztogattam ingyen ölelést. Jó volt látni az emberek reakcióit: a többség nyitott volt erre, de akadt, aki nem is tudta, hogyan reagáljon. Olyan is van, aki szerint biztosan nem vagyok normális, de én ezt bóknak veszem. Engem untatna az élet, ha nem próbálhatnék ki ilyen dolgokat – mondta Tamara.

Nem harap a krampusz

Tamarával decemberben a városháza előtti téren is találkozhatunk, évek óta ő a Mikulás szárnysegédje a Mikulásházban.

– Pár éve önként jelentkeztem, hogy szeretnék segíteni a Mikulásnak, és szívesen beállnék krampusznak. Azóta sokan már kifejezetten hozzám jönnek, nem félnek a gyerekek: az én krampuszon kedves, vicces, rosszalkodásra csábító – mesélt „mellékállásáról”. A csongrádi lány hozzátette, az általa életre keltett karakterekről rövid videókat is készít a Tik-Tok közösségi oldalon, van, amelyiket már tizenhatezren láttak. Ha pedig valakinek kedve van az általa elkészített sminkeket kipróbálni, az bátran megteheti, ugyanis hétköznapi alapanyagokkal dolgozik.