Beindul a mórahalmi turizmus, nyit a lovasszínház is

Színvonalas színházi produkciókkal, kibővített fürdőszolgáltatásokkal és különleges koncertekkel indítják újra a turizmust Mórahalmon.

A koronavírus miatti hosszadalmas kényszerszünet után májusban újra várja a vendégeket Mórahalom. A szerdán tartott sajtótájékoztatón Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, arra törekedtek, hogy legtöbb szolgáltatásukat megújítsák, legyen szó a fürdőről, a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházról, a Kolóról, az Ezer Év Parkjáról vagy az Aranyszöm Rendezvényházról.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő egy teljesen új, prémium szolgáltatásokat nyújtó részleggel bővült. A 290 négyzetméterrel megnövelt Csendes Wellness Premium Spa Area-t többek között 40 fős szaunával és hatalmas sófallal tették még különlegesebbé. A gyógyfürdőben egyébként idén nem emeltek árat, és a lejárt fürdőbelépők felhasználási idejét is meghosszabbították június 30-ig.

A hetedik évadára készülő Patkó Lovas és Szabadtéri Színházba vadonatúj nézőtér és egy szintén megújult színpad került.

Pintér Tibor, a Nemzeti Lovasszínház igazgatója elmondta, az elmúlt időszakban ugyan nem tarthattak előadásokat, de legalább rengeteget tudtak készülni: a színészi teljesítmény csiszolása mellett lovastudásukat is el tudták mélyíteni a társulat tagjai. Idei előadásaik közül kiemelte a Szent László, a lo­vagkirály című rockoperát, amelyet különlegesen látványos megoldásokkal állítanak színpadra.

Idén is előadják a tavalyi év legnagyobb sikerét, a Szilajt, illetve lesz egy másik családi darabjuk is, az Aladdin. Emellett látható lesz még tőlük a Rómeó és Júlia, a Rózsa Sándor, a Marica grófnő és a Csárdáskirálynő is. A teátrumban mindezek mellett több vendégelőadás is helyet kap: a Valahol Európában, a Tenkes kapitánya, az Osztrigás Mici és a Nikola Tesla is itt lesz látható, de tartanak majd cirkuszi elő­adást, illetve Zorán- és Budapest Bár-koncertet is.

Májusban két kiemelt rendezvénye lesz a városnak: 23-án, pünkösdvasárnap a vajdasági Fokos zenekar muzsikál az Ezer Év Parkjában, 27-én pedig a Kolo Kulturális Központban Mórahalmon először lép fel Dés László.

A sajtótájékoztató végén Nógrádi Zoltán polgármester bejelentette: Mórahalom minden egészségügyi dolgozónak és családjának ingyenes belépőt biztosít az Ezer Év Parkjába, amely egyébként megújult környezettel, makettekkel és pedagógiai programmal várja a látogatókat.