Beteg kislánynak gyűjt egy csongrádi városrész

Az egyik negyedikes tanulónk apukája, Németh Zoltán kereste meg az ötlettel az iskolát, hogy mi lenne, ha nálunk is felállítanánk egy kupakgyűjtő szívet. Örömmel vettük az ötletet, és a munkahelye is támogatta az elképzelést, így ott el is készítették ezt a szép piros szívet. A 4. a osztály a „gazdája”, ők tartják rendben és ürítik a gyűjtőt, ha megtelik