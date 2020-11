Bőgőshajó, vasasztal és egy fatelep emléke

Mi tudjuk, mik ezek, és ön? – tettük fel a kérdést korábbi, különös szegedi tereptárgyakkal foglalkozó írásunkban. Azóta összegyűlt egy következő cikkre való érdekesség, a kő hajóorrtól a fatelep maradványáig.

Odessza városrészben áll egy torony a panelek közt, közel a töltéshez. Ovális alaprajzú, téglából van, a tetején ablakos helyiség, az aljában atombiztos vasajtó van lelakatolva. Biztos valami technikai funkciója van, de kíváncsi lennék, mi az – írta olvasónk az érdekes szegedi tereptárgyakkal foglalkozó cikkünk megjelenése után. A Herke utcai kéményről megkérdeztük Kóbor Balázst, a Szetáv igazgatóját. Kiderült, a Szetávhoz tartozik, de már nem működik. Le kellene bontani, de nagyon drága lenne: 40-50 milliós költséget jelentene.

Hajóorr a kapunál

Bálint Sándornál találtuk meg a választ az Oskola utca régi szép faragott kövére egy kapualj mellett, ami egy bőgőshajó orrára emlékeztet. A kő régen az Oskola és a Tömörkény utca sarkán álló épülethez tartozott, amit 1964-ben bontottak le. A házat Götz János halászati nagyvállalkozó építette a 19. század elején, a kőből faragott hajóorr foglalkozásának címere volt – az új házba beépítve megmentették, mellette most is étterem üzemel. A szabadságharc előtt itt nyílt meg az Aranyoroszlán vendéglő és kávéház, Tömörkény nagyszüleinek kezelésében. A hagyomány szerint Petőfi Sándor és fia is megfordult benne, törzsvendége volt Mikszáth Kálmán.

A semmi emlékköve

A Sárgáról egy emlékkőszerű, de üres kőről kaptunk képet, ami úgy három méterre áll a víztől. A furcsa képződmény nem a semminek, hanem az illegális szegedi munkásmozgalom forradalmi szervezkedésének volt az emlékköve, de már lekerült róla a vörös csillag és a szöveg. 1961 óta áll ott.

Egy másik kisebb, rejtélyes tereptárgyra emlékezett régóta külföldön élő olvasónk, mintha egy kis vasasztalka lenne, a tetején egy X jellel. A Széchenyi téren gyerekkorában még fel is mászott rá. Mi pedig a Sárkány utcában láttunk ugyanilyet tereptárgyat: a geodéziai vasasztal – mint a vízügy honlapjáról kiderült – a szegedi nagy árvíz utáni háromszögelési munkákhoz kellett. Az x a geodéziai jel tetején pedig az égtájak jelölése.

Sínpár a fatelepre

A Foka és a vízitelep között üzemelt régen a Lippai fatelep, utána a valamikori DEFAG fafeldolgozó telep. A telephez keskeny sínpár vezetett, azon csörlőkkel húzták fel csillékben a farönköket, amelyeket a Tiszán és a Maroson úsztattak le Szegedig – lapunk még az 1960-as években is közölt riportot a tutajosok nehéz és nem veszélytelen munkájáról. A sínpár nyoma ma is megvan, az ártéri erdőbe vezető két párhuzamos keskeny beton felépítmény formájában. Sokan rácsodálkoznak a fiatalabbak közül, vajon mi lehetett.