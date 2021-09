Bolhapiac, vásárfia, gyümölcsök, zöldségek, ruhák és kulcsmásolás

Megyénkben négy országos állat- és kirakodóvásárt rendeznek havonta vasárnaponként, sorrendben Kisteleken, Kiskundorozsmán, Mórahalmon és Ruzsán. Mindegyiknek megvan a specialitása, vagyis csak az kaphat teljes képet, aki mindegyik forgatagban járt legalább egyszer. Gondolatban és virtuálisan látogassunk el mindegyik helyszínre.

Ezt ne hagyja ki! Házmestertempó és rágógumivita – Karácsony régi szövetségesén keres fogást a DK

Bevallom, eddig „csak” három megyei vásárban fordultam meg, a ruzsai maradt ki a vizitált helyszínek közül. Megígértem Sánta Gizella polgármester asszonynak, ezt pótlom, addig is ő segített eligazodni, érzékeltetni a ruzsai forgatagot.

Ruzsa

– Szeretik az emberek, és nemcsak a helybeliek a kirakodóvásárunkat – jelentette ki Sánta Gizella, mikor az idén 22 éves múltú eseményről kérdeztem, 1999 őszének végén tartották az elsőt. Maga is rendszeresen látogatja a vásárt, mióta polgármester, szinte mindegyiken ott volt, ott van.

– Nem vagyok shoppingolós, kirakatokat nézegető csajszi, de már több mindent vettem a kirakodóvásárban, zöldséget, gyümölcsöt a szezonnak megfelelően, illetve halottak napjára mécsest, gyertyát, koszorút. Berendeztem az úgynevezett öntudatos nő műhelyét, amelybe a szerszámok egy részét, amivel otthon elvégezhetek kisebb-nagyobb javításokat, ott vettem meg – árulta el Gizella. Hozzáfűzte: azért is jó hely, mert mindenkivel találkozhat, beszélgethet.

– Többen mondták, azért szeretik a mi rendezvényünket, mert tipikus vásári tárgyakat is látnak, beszerezhetnek, emellett baráti találkozók helyszíne. Az árusok 50-60 százaléka visszatérő, és akadnak, akik mindig egymás mellett foglalnak helyet – mesélte a ruzsai vásárról a polgármester.

Kiskundorozsma

Legrégebbi, 183 éves a Szeged határában a dorozsmai, amit tavaly a koronavírus-járvány miatt hónapokig nem rendeztek meg, de 2020 augusztusának második vasárnapján újra élettel telt meg a területe. A megállapítás a kiskundorozsmaira is igaz: kinek megélhetést, kinek a rátalálás örömét, kinek egynapos kiruccanást, kikapcsolódást jelentenek a kirakodóvásárok.

Korábban megírtuk: Dorozsma 1838. október 25-én nyert jogot V. Ferdinánd királytól 4 vásár tartására, ekkor kapta a városi címet is. Ez alapján évente négyszer, április 7-én, június 29-én, szeptember 16-án és december 16-án rendeztek vásárt, később már havonta szervezték meg a nagy piacot.

Akkoriban még az állatvásárok voltak a forgalmasabbak, a népszerűbbek.

A pandémia utáni elsőn lapunk is ott volt, és ahogy ma mondjuk, „mindent is” lehetett kapni, és akadtak különlegességek is. A szokásos felhozatal, a cipő, ruha, gépek, konyhai eszközök, virágok, motorok és biciklik mellett ritkaságokat is láttunk: például Zsolnay-kerámiával díszített minikönyvet, 25 ezer forintot kértek érte, a szinte muzeális Doxa-zsebórának az árát már meg sem kérdeztük.

A régi fényképezőgépek fotós kollégám, Kuklis István érdeklődését keltették fel – le is fotózta őket. A legbiztatóbb mondat így hangzott: – Nyugodtan fotózhatnak! Lopott holmi nincs közte, senki sem ismerhet rá a motyóra.

Mórahalom

– Szerintem több mint 40 éve tart Mórahalom vásárt, hiszen már „szaladgálós” kicsi gyermekkoromban is volt, én pedig már elmúltam 50 – közölte érdeklődésünkre a rendező cég, a Móraép Kft. ügyvezető igazgatója, Németh Attila. Úgy tudja, az állatvásárban Mórahalom viszi a prímet a megyében, de úgy gondolja, a kirakodóvásár is a legnagyobb, általában több mint 1000 árusuk van, 5–600 az állandó bérletes, és legalább ugyanennyien váltanak napijegyet.

Ezek ára attól is függ, milyen területre szól: van, ahol a sétáló- és a kirakodórész is térköves, van aszfaltos út, ami mellé füves területre pakolható ki a portéka, és akad füves-füves szakasz is. Szolgáltatásaik közé tartozik még a világítás és a térfigyelőkamera-rendszer.

– Azt hallom vissza több helyről is, hogy a terület nálunk a legkomfortosabb az említett térköves és aszfaltos részekkel – tette még hozzá Németh Attila.

Kistelek

– Pontosan nem emlékszem, nem emlékezhetek, de az biztos, hogy a gyerekkoromban már hírös volt a kisteleki vásár – közölte Vass Rozália, több önkormányzati projekt felelőse Kisteleken. Azzal folytatta, a helyi történetekben is rendszeresen szerepelnek ezek az események, melyeket korábban a jelenlegi vásártérrel szemben, még korábban a mai Árpád utca közepe táján tartottak.

– Népszerű a bolhapiaci rész, ahol régiségeket, igazi értékeket is találhatunk, ismerőseim ezért Budapestről is elzarándokolnak Kistelekre. Gyerekként nem igazán értékeltem, nem hozott lázba a vásár, mostanában az említett „kacatok” miatt megyek ki, és a párom, Gábor is sok időt tölt ott. Sokan járnak ki zöldségért, gyümölcsért, savanyúságért, cipőért, ruháért – utóbbiak jóval olcsóbbak, mint a boltokban és elfogadható minőségűek –, hagyományos vásárfiáért, de időtöltésnek, akár családi programnak is ideális, ehetünk sült kolbászt, lángost, kürtőskalácsot. Mi is voltunk már kint a kisbabánkkal – sorolta Rózsa.

Érdekességként említette, hogy a kisteleki vásárban mindig van kulcsmásoló, sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatást is.