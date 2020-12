Csak vicc volt, de szép

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ünnepi készülődés fontos része azt utóbbi években a sóhajtozás: bárcsak fehér lenne idén a karácsony! Na jó, az autósok egy része nem örül a hónak, de valamiért mégis havas táj szerepel az ünnepi képeslapokon, amiket most már az interneten, régebben postán küldtek ismerőseiknek.

Az időjárás idén megtréfálta a szegedieket: a későn kelők arra ébredtek, amint elmúlt karácsony, hogy nagy pelyhekben havazik. A nagy fehér hópelyhek hamar kisebbekre váltottak, de így is nagyon szép volt a látvány – az idei tél eddig ugyanúgy nem kényeztetett el minket havazás terén, mint az előző. Sajnos nem tartott sokáig. Mire az udvar elkezdte volna igazi téli táj képét felvenni, kifehéredett volna a mohaszőnyeg, havas esőbe váltott a csapadék, aztán olvadni kezdett a meglepetés.

A karácsonyi rózsák kis időre megtapasztalhatták, milyen klímában kellene virágozniuk, a feldíszített udvari fenyő is úgy nézett ki, mint a képeslapokon. Hétfőre viszont 11, keddre 13 fokot is ígér az előrejelzés, úgyhogy egy folt sem marad az ünnep utáni hóból – nem mondjuk, hogy elkésett, mert az utóbbi időben bármikor esik, az magában ünnep. Egyesek szerint az első havazás volt idén, de december első napjaiban az Alsóvároson járók is beszámoltak egy kisebb hózáporról. Annak a nyomai a hideg miatt napokig megmaradtak az iskola környékén.