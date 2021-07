Cseh Tamara örökre beleszeretett a birkózásba

Elég volt egyszer lemenni a bátyja után edzésre, és örökre beleszeretett a birkózásba Cseh Tamara. A csongrádi lány úgy látja, hogy nem csak a szőnyegen hoz számára sikereket e sport.

Kedves arcú, szerény, szemüveges kislány üldögél a kanapén. Cseh Tamara ősszel kezdi a nyolcadik osztályt a Széchenyi István Általános Iskolában. Remek tanuló, így valamelyik tanulmányi versenyről is beszélgethetnénk, de sokkal ke­­ményebb témáról lesz szó. Tamara ugyanis birkózóbajnok, és egy villámgyors lábra menéssel másodpercek alatt képes földre vinni ellenfeleit.

Szerelem első látásra

– A bátyám, Balázs is birkózik, többszörös magyar bajnok, legutóbb hetedik lett a bulgáriai Európa-bajnokságon. Hatéves voltam, amikor lementünk az egyik edzésére, és rögtön megtetszett ez a sport – mesélte Cseh Tamara. – Tami mindig is izgő-mozgó gyerek volt. Másfél év van köztük a bátyjával, itthon is sokat birkóztak – tette hozzá édesanyja, Máté Katalin.

Tamara ott ragadt a birkózócsarnokban, de négy év után nyugdíjba vonult az edzője. Ez nagy törés volt a lány életében, egy időre abba is hagyta a birkózást, és két évet úszott. – Amikor elkészült a szentesi csarnok, visszahívtak az edzők. Lementem a nyári alapozásra, aztán úgy döntöttem, maradok, és folytatom – számolt be.

Csak törne már az a fül

Hogy nem volt hiábavaló a visszatérés, arról az érmek, oklevelek tanúskodnak. A rövid fel­­készülés ellenére Tamara harmadik lett az Eb-válogatón, és a magyar bajnokságon is bronzérmet szerzett. Álma, hogy kijusson a következő Európa-bajnokságra. Akkor sincs megszeppenve, ha az edzőtábor­ban csupa fiú közé keveredik.

– Az egyesületben körülbelül negyvenen birkózunk, rajtam kívül két tízéves kislány van még. A válogatott-edzőtáborban pedig most több mint hetven fiú volt, én voltam az egyetlen lány, de mindig jól fogadtak, kedvesek, segítőké­szek velem. Egyébként azt mondják, hogy később ez elő­­nyömre fog válni, mert a fiúknak más az erejük, a technikájuk – mondta el Tamara.

– Sokan furcsállják, hogy ilyen küzdősportot választottam, de már kezdik megszokni. Nekem nagyon tetszik az egész, a versenyek, a közösség, a dobások, egyszerűen szép ez a sport. Már szinte várom, hogy nekem is el­törjön a fülem, mert az jelkép a birkózóknál

– tette hozzá.

Irány az akadémia!

Tamara a nyolcadik osztályt már magántanulóként kezdi, mivel hetente kétszer a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián fog edzeni.

– Már most is vitték volna az akadémiára, de meg kell várni, míg középiskolás lesz. A bátyja is ott tanul, így nem lesz egyedül, ha nyolcadik után felkerül Pestre

– beszélt a jövőről édesanyja.

– A birkózás sok koncentrálást, odafigyelést kíván, ezáltal türelmet is tanultam. A lábra menés a kedvenc fegyverem, az edzőim szerint gyors, robbanékony vagyok. A jövőben teljesen a birkózással szeretnék foglalkozni, szeretnék minél to­­vább eljutni ebben a sportban

– mondta.