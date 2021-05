Drasztikus fogyókúra helyett a siker titka az egészséges táplálkozás

Egy hónap múlva itt a bikiniszezon, a több hónapos karanténnak köszönhetően azonban sokakon jelentős súlyfelesleg halmozódott fel. Többen ilyenkor vágnak bele a drasztikus fogyókúrába, a szakember szerint azonban a kúraszerű diéták csak ideiglenes megoldást nyújthatnak. Jó hír azonban, hogy kiegyensúlyozott táplálkozással még most sem késő strandkompatibilis alakot formálni.

fogyókúraBár nyitott uszodákban már most is lehet strandolni, a klasszikus bikiniszezon egy hónap múlva, a vakáció kitörésével kezdődik. Ez az időszak számos nő számára egyébként is komoly kihívást jelent minden évben, most azonban, amikor sokan apróbb megszakításokkal szinte egy éve karanténban tengetik mindennapjaikat, különösen kellemetlen lehet. A mackónadrágos, otthon ülős, jókat evős időszak bizony megbosszulhatta magát, a lerakódott zsírpárnák miatt pedig most kezdenek el sokan igazán aggódni, hiszen fürdőruhában, vagy akár lenge, nyári ruhákban ezeket nehéz takargatni. Nem csoda, ha az internetes keresőszavak között egyre gyakrabban tűnnek fel a csodadiéta, villámdiéta, turbó fogyás és hasonló kifejezések, hiszen egy hónap alatt sem lehetetlen még visszaszerezni a régi formát. A szakemberek szerint azonban egyáltalán nem mindegy, milyen áron.

A drasztikus kúrák mindig visszaütnek

Fogyókúrázni, alakot formálni sokféleképpen lehet: se szeri, se száma a különböző módszereknek. Boa-Gábor Lilla, a Noé Egészségközpont dietetikusa azonban arra figyelmeztet, a gyors fogyókúrák hatása sosem tartós. – Minden évben vannak időszakok, amikor az ember motiváltabbnak érzi magát a fogyásra: ez lehet a bikiniszezon kezdete, de akár egy esküvő, vagy csak egy szép ruha, ami kicsit szűk lett. A kúraszerű diéták azonban, amelyek az ilyen az időszakos célokat szolgálják, olyan drasztikus életmódot kényszerítenek az érintettekre, amelyek hosszú távon nem tarthatók. Egy alacsony kalóriabevitellel valóban szépen olvadnak a kilók, azonban nemcsak zsírból, hanem izomból is. Ráadásul amikor az ember abbahagyja, a leadott súly duplája is visszakúszhat – fogalmazott a szakember.

A kényelmi termékek hamis illúziót adhatnak

A zsírégető étrend-kiegészítőket Boa-Gábor Lilla nemcsak haszontalannak, de kifejezetten veszélyesnek is tartja. – Tablettáktól várni a sikert abszolút tévút

– jelentette ki.

Hasonlóan károsnak tartja a hosszan tartó böjtölést, a különböző lékúrákat, illetve az extra alacsony kalória- vagy szénhidrátbevitelt is.

– Az étkezést helyettesítő termékekről sem minden esetben állítható, hogy biztonságosak, de amelyek igen, azok sem biztos, hogy működnek. Hajlamosak ugyanis az emberek azt gondolni, hogy elég kiváltani egy reggelit vagy vacsorát ezekkel a turmixokkal. Bár ez a módszer működhet, a gyakorlatban a legtöbb esetben ez mégsem így történik. Így pedigaz egész értelmetlenné válik – mondta.

A hatékony és biztonságos fogyás kulcsa az étkezések teljes megreformálása és egy egészséges életmód kialakítása. Természetesen erre is lé­­teznek már kényelmi szolgáltatások: termékcsaládokat vagy akár komplett, egész napos menüket is lehet vásárolni ilyen célból. A dietetikus szerint azonban ezek is rengeteg csapdát rejthetnek.

– Sem a különböző levesporokat, sem a cukormentes termékeket nem tartom jónak. Egyrészt te­­le vannak mesterséges adalékokkal, másrészt például egy kakaós csigában attól nincs lényegesen kevesebb kalória, hogy a cukrot édesítőszerekkel helyettesítették. Természetesen a cukor elhagyása nem jár hátránnyal, és nem is egy rossz irány, hiszen egyébként is magasabb a cukorbevitelünk az ideálisnál, viszont az édesítőszerek túlzott fogyasztásának is lehetnek negatív következményei egészségünkre. Ez ez esetben is inkább a házilag készített termékeket kellene előtérbe helyezni. Ha viszont a fogyás a cél, ne diabetikus termékekkel helyettesítsük az édességeket, hanem cseréljük le azokat alacsonyabb kalóriatartalmú nassolnivalókra: például egy pohár joghurtra friss áfonyával – figyelmeztetett a dietetikus.

Az étrend egy hónap alatt is sokat segíthet

Boa-Gábor Lilla szerint tehát fogyókúra esetében tartózkodni kell a szélsőségektől, eh­hez elegendő a következetes egészséges táplálkozás is. És hogy ennek mi a titka?

– Kevesebb szénhidrát, elsősorban teljes kiőrlésű gabonákból, sok zöldség és gyümölcs, olyan egészséges fehérjék bevitele, mint a túró, sajt, tojásfehérje vagy sovány hús, illetve sok energiamentes folyadék, pél­dául víz – sorolta a szakember.

– Egy jól összeállított ét­renddel önmagában is lehet zsírtömeget veszíteni, és bár az eredmény függ a kiindulási állapottól is, egy hónap alatt igenis el lehet érni látványos eredményeket. Ha pedig mindezt mozgással is kiegészítjük, azzal jelentősen befolyásolhatjuk azt, hogy ne az izomtömegünkből veszítsünk, vagyis a fogyás formásabb is lesz – tette hozzá.