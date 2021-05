Egy meggyőző családi autó – galéria

Öt év vagy 250 ezer kilométeres garanciá­val kínálja a Toyota hétszemélyes családi modelljét. Kishaszonjárműves alapból következően tágas, praktikusan használható, jól vezethető és takarékos, ami meglátszik az eladásokon is.

A Toyota Proace City Verso kifejezetten praktikus egyterű, a sokféleképpen alakítható utastér nemcsak meglepően tágas, hanem kényelmes is. Fej- és lábtér bőven van, és igaz ez még a kicsit kényelmetlenebb harmadik üléssorra is. A praktikumot növeli, hogy a hatodik, illetve hetedik „szék” akár egyenként is eltávolítható, ha csak öten utaznak a kocsiban – akkor már óriási csomag- térrel.

Az alap természetesen egy kishaszonjármű, ennek tükrében meglehetősen jó az utazási komfortja. Egy Szeged–Soltvadkert retúr alatt ezt tökéletesen bebizonyította, a messze nem tökéletes úton nem produkált semmiféle teherautós mellékhatást. Miközben annyi és olyan méretű tárolórekeszt kínál az autó mindenhol, hogy tényleg nagycsaládos kedvenc lehet.

Sávtartás

Ami nagyon kellemes meglepetés volt, az a motorhang, amiből alig szűrődik valami az utastérbe. Így azután az út elején gyakran előfordult, hogy egy – ritkán kettő – fokozattal kisebben volt a sebességváltó az optimálisnál. Ez a hangból nem derült ki, csak a fordulatszámmérő állásából.

A megyei Toyota márkakereskedéstől, a Kovács Autóháztól kapott tesztmodellben az 1.2 Turbo benzinmotor kisebb, 110 lóerős változata dolgozott – és meglepően keveset fogyasztott.

A soltvadkerti fagyizás után 6 literes átlagfogyasztást mutatott, úgy, hogy előtte volt 20-30 kilométer város is.

És 6,2-t jelzett, amikor visszavittem, újabb 20-30 kilométer város után.

A biztonsági csomag megfelelő támogatást nyújt az autósnak, a jármű figyelmeztet a veszélyhelyzetekre, sőt, ha kell, önállóan is reagál, hogy enyhítse egy ütközés súlyosságát. Az aktív sávtartással az elején ugyan meggyűlt a bajom, autó ennyiszer még nem szólt rám, hogy fogjam rendesen a kormányt, ennyit nem villogott a narancssárga piktogram a műszerfalon. Mi­­közben a dolgát, a sávközépen maradást minden esetben kulturáltan produkálta. Visszaúton ez a „kötözködés” megszűnt. Vagy tanult a vezetésemből a rendszer, vagy – és ennek nagyobb a valószínűsége – a szürkületben már nem látta annyira a vonalazást.

Négyes iker

Apropó, szürkület. Minden au­­tomatára volt állítva, így a fényszóró is, amit a rendszer magától bekapcsolt, amikor sötétedni kezdett. Nagyon szépen működött, és mindig időben lekapcsolt, ha szembejövő autó lámpáját érzékelte. Viszont az „álmos” és kivilágítatlan kisebb településeken is átsuhantunk volna bekapcsolt fényszóróval, ha nem avatkozunk be kézzel a rendszerbe. Egyszerűen nem látott az autó olyan fényt, ami kikapcsolásra ösztönözte volna az automatát, navigáció pedig nem volt.

A Proace City Verso nem a márka saját fejlesztése, hanem egy négyes iker egyik tagja.

Testvére még az Opel Combo Life, a Peugeot Rifter és a Citroën Berlingo. Az alapnak az utolsó számít, a PSA csoport jelzését itt-ott meg is találja a motortérben a figyelmes szemlélő. A márkajelzés természetesen minden testvérnél más, az alap viszont egyezik. És ezt az információt a vásárlóval is minden esetben megosztja az értékesítő.

Alapár

A Toyotába 4,7 millió forintért ülhetnek a nagycsaládosok, a 2,5 milliós kedvezmény mellé a márka is odatesz még 500 ezret. Ebbe belefér a 16-os acélfelnikre szerelt téligumi-szett és a 250 ezer kilométeres vagy 5 éves kiterjesztett garancia is.

Az általunk próbált második felszereltségi szint, a Family is 5,7 millió forint alatt marad. Ez a belépőmodellen túl tartalmazza egyebek között a 17-es könnyűfém keréktárcsákat, az első és hátsó ultrahangos parkolásérzékelőt kamerával, az automata távolsági fényszórót halogénnel, az elektromosan állítható és behajtható fűtött külső tükröket, az automata légkondicionálót, az elektromos kéziféket és a fényre sö­­tétedő belső visszapillantó tük­­röt is.

