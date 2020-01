Egyedül maradt a saját szervezésű biciklitúráján

Újévi kerékpározást szervezett Nagymágocson Rakonczai Imre. A helybéli férfinak többen is jelezték, hogy részt vesznek a programon, ám a végén egyedül maradt. Ez azonban nem vette el a kedvét a biciklizéstől. Szerencsehozó kéményseprőnek maszkírozva egyedül túrázott. Szerinte jövőre már biztos akadnak társai a január 1-jei biciklizésen.

– A Facebookon hirdettem meg a kerékpározást. Többen is jelezték, hogy részt vennének, sőt, voltak, akik ígérték, hogy valamilyen jelmezt is öltenek magukra. Vártam a csárdánál, hogy majdcsak jön valaki. Aztán egyszer csak megállt egy személyautó, amiből ketten szálltak ki. Kiderült, csak arra voltak kíváncsiak, hogy hányan vagyunk. Mivel csak én voltam egyedül, így beszálltak és elmentek. Aztán jött egy kedves hölgy biciklivel. De ő is elment egy idő után, azt mondta, nem vár tovább, mert vendégfogadásra készül. Mivel pont a túra útvonalában lakik, ezért elkísértem hazáig, aztán egyedül folytattam tovább a biciklizést – mesélte az 59 éves férfi.

– Sokan megmosolyogtak. Például a Szentesi úton, amikor a tujáknál fotóztam. Megállt egy férfi és azt mondta: „Mi van, Imre, talán álcázod magad?” – és nevetett. Amikor elmeséltem, hogy lett volna egy biciklitúra, amin végül egyedül maradtam, azt mondta, kár, hogy nem szóltam a vejének, ő biztos szívesen eljött volna velem.

Rakonczai Imre egyedül tekerte le az 5 kilométeres távot, de ez nem szegte kedvét. Jövőre újra megszervezi a túrát és reméli, akkor tényleg akadnak társai.