Egyensúlyban van a játék és a munka

A kiszombori Dózsa György Általános Iskolában jól ismerik Gulyásékat, a négy tehetséges testvért pedagógus szülők nevelik. A szorgalmas gyerekek matematikából és fizikából különösen szépen szerepelnek a tanulmányi versenyeken.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

A kiszombori Gulyás családban négy gyermek cseperedik, Kristóf, Ákos, Sebestyén és Veronika. Szüleik és tanáruk szerint is fontos a jó szülő-tanár kapcsolat, emellett a gyerekek sikereiben nagy szerepe van a családnak, az otthoni szeretetteljes légkörnek.

Hibátlan megoldások

– Legelőször Kristófnál láttam, hogy ötödikben 10 nehéz kifejtős feladatból 10-et oldott meg minimális idő alatt. Amikor szólt, hogy kész, le is döbbentem, hogy hogyan lehet ilyen gyors. Ekkor láttam, hogy csak a végeredményt írta le. 8. osztályra azonban szó szerint tanári szintre jutott, amikor egy verseny 5 feladatából 3 megoldása szinte szó szerint úgy volt leírva, mint a javítókulcsban. Itt vált világossá számomra, hogy a közös munkát eredményesen és jól elvégeztük! – mesélte Pásztor Attila, a kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanára. Hozzátette, a fizika és a matematika tantárgyhoz nem árt egyfajta tehetség, de mindenképpen fontos a tanár egyénisége, felkelteni és fenntartani a diák érdeklődését.

Gulyás Kristófnál hamar be­­­érett a tanár úr munkája, hi­­szen jelenleg az SZTE Gyakorló Gimnázium, „a Ságvári” fizika tagozatára jár. A tanár úr szerint a sikerekben a rengeteg közös munka és a tanórákon kívüli, plusz időráfordítás se­­gített.

Jönnek a sikerek

A négy testvér közül hárman még a kiszombori általános iskola padjait koptatják, Gulyás Ákos 7. osztályos, Sebestyén ötödikbe jár, Veronika pedig ősszel a második osztályban folytatja az idén megkezdett tanulmányokat. Mindannyian kitűnnek szorgalmukkal és kiváló tanulmányi eredményükkel, amelyben Pásztor Attila ta­­nár úr önzetlen munkájának nagy szerepe van. A közelmúltban Ákos a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által megalapított Tankerület Büszkesége díjat is megkapta. Sebestyén a Kristóf és Ákos által kitaposott ösvényen jár, az idei tan­­évben a XVII. Bonifert Domonkos Nem­zetközi Ma­­te­ma­tika­ver­se­nyen ki­­emelt I. díjban ré­­szesült.

Felelősséggel önmagunkért

Fontos a rendszer, a kiszámíthatóság, a szabályok, a lényeg, hogy önállók legyenek. Ebben is segít minket az, hogy négyen vannak. Ők is látják, hogy csak úgy működünk, ha mindenki felel magáért. Például második osztálytól kezdve minden­­ki olyan szakkörre járjon, ahová maga el tud jutni. Ez egy fa­­luban nagyon jól működik, főleg, hogy vannak olyan kedves ismerősök, akikre mindig számíthatunk, ha elakadunk – mesélt Gulyásné Auffenberg Noémi. Az édesanya hangsúlyozta, ahogy telnek az évek, egyre könnyebb. A nagyobbak tudnak már vigyázni a kisebbekre. Noémi szerint minden gyermekben van kreativitás, és ezt fontos életben tartani.

Játék és tanulás

Gulyáséknál a gyerekek kiskoruktól fogva sokat fogócskáztak, labdáztak, bent a házban pedig előszeretettel legóztak, rajzoltak és szerepjátékokat játszottak. Eközben természetesen sokat használhatták a fantáziájukat. Az utóbbi időben a játékok közül a focié a főszerep, mindennap együtt rúgják a bőrt a nagy udvaron.

– Amit mi hozzátettünk, ta­­lán az, hogy nem vettünk nekik kicsi korukban telefont, nem ültettük le őket a tévé elé, sőt! Mi magunk sem igen néztük. Nagyon kevés olyan játékot vettünk nekik, ami készen áll, amihez nem kell hozzátenniük semmit. A matematikához, fizikához is kell a képzelet – fogalmazott Gulyás Attila, a gyermekek édesapja. Hangsúlyozta, pedagógusok mindketten, így a gyermekekkel való törődés, foglalkozás a családon kívül is jelen van. De a gyermekek is ezt élhetik meg az ő szemszögükből: az iskolában azt látják a tanáraiktól, amit itthon látnak a szülőktől: a tanórákra való fel­­készülés eredményét.

Összetartó család

A szülők szerint talán a legfontosabb a kölcsönös tisztelet. Noémi és Attila tisztelik egymást, ezt a gyerekek is érzik, emellett persze a szülők azt is fontosnak tartják, hogy a gyermekeiket is tiszteljék.

– Tiszteletben tartjuk, ha mondjuk egyikük még be szeretne fejezni egy játékot, de ők is tiszteletben tartják, ha mondjuk mi még szeretnénk befejezni a dolgozatjavítást. Nincs senki előrébb a másiknál. Nem tekintélyelv alapján nevelünk, a legfontosabb, hogy egy adott helyzetben mi az észszerű, mi segít legjobban. Nagyon fontos számunkra az összetartás, hogy nem én és ő van, hanem mi! A családunk – fogalmazott Noémi.