Egymás után született három kis csacsi Nagymágocson – Galéria

Egy hónap alatt három kis csacsi is született a Nagymágocsi Farmer Kft. lajostanyai telephelyén. A cégnek így most már 13 szamara van. Hobbiból és dekorációnak tartják a szamárménest.

– Azért lett az első szamarunk, hogy a birkáinkat összetartsa, vezetgesse, ő legyen a nyájban a főnök – mondta Horváth Gyula, a Nagymágocsi Farmer Kft. vezetője.

– Nem olyan meglepő ez. Régen sűrűn lehetett látni ilyesmit, illetve azt is, hogy „megy a juhász a szamáron”, ahogy Petőfi Sándor is írta. Csakhogy mi Mózessel, az első szamarunkkal teljes csődöt vallottunk. Mózes nem szerette a birkákat. Annyira nem, hogy még inzultálta is őket. Volt, hogy az anyabirkákat elkapta a hátuknál, szinte a lelket is kirázta belőlük, majd jól földhöz vágta őket. Hihetetlen jeleneteknek voltunk tanúi. A bárányoknak még súlyosabb sérüléseket okozott. Mi azt hittük, ez csak Mózes raplija, ezért hoztunk egy másik szamarat, egy kancát, de azzal is befürödtünk – sorolta a cégvezető.

A juhokat ezután már együtt utálta a két szamár. Egymás iránt viszont fellobbant a szerelem tüze, aminek eredménye évekkel ezelőtt egy kis csacsi lett.

– Ma már összesen 13 szamarunk van. Természetesen odafigyeltünk a vérvonalra is, újabb csődöröket állítottunk be, hogy rendben legyen a genetika. Most már egy kis csacsiménessel rendelkezünk. Az elmúlt 1 hónapban három szamárcsikónk született. Lehet, hogy az állomány egy részét eladjuk, mert szeretnénk kisebb létszámra visszamenni. A juhokat nem szeretik ugyan a szamaraink, de az emberekkel jóban vannak. Szeretgetjük, simogatjuk őket és szép látványt nyújtanak a telephelyen. Ez a „hasznuk” – mondta Horváth Gyula.