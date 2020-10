Elindult az előnevezés: Sziki Teljesítménytúra és Csamangó Gábor Emlékfutás

Választható 8, 17 vagy 30 km-es táv, amit gyalog vagy futva teljesíthetnek.

20 éves a Sziki Teljesítménytúra és idén először a rendezvény kiegészül a Csamangó Gábor Emlékfutással is, a hirtelen és fiatalon elhunyt futótársunk emlékének tisztelegve. – írja a Szegedi Sport és Fürdők Kft. közleményében.

Október 17-ln Kiskundorozsmáról Zsombóig és fordított irányba is – Zsombóról Kiskundorozsmáig – választható a 8, 17 vagy 30 km-es táv, amit gyalog vagy futva teljesíthetnek, a geocaching hódolói továbbá 2 geoládát is fellelhetnek az útvonalon. A rendezvény kutyabarát, a négylábú családtagokat is szeretettel várják.

A járványhelyzet miatt virtuálisan is teljesíthetőek a távok. Ehhez október 17 és 18 között az ország bármely területén lehet teljesíteni a kiválasztott távot. Jó célt is szolgál a túra: a versenyközpontokban (Kiskundorozsmán a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Zsombón a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár) 500 Ft-os támogatói jeggyel segíthetnek a résztvevők a Szegedi Gyermeksebészet kis betegein.

A biztonságos sportolás érdekében az alábbi óvintézkedéseket teszik a szervezők a rendezvényen:

– Online előnevezést biztosítanak, hogy csökkentsék a helyszíni adminisztrációt és

kontaktust.

– Nem tartanak közös rajtot, a nevezést követően mindenki azonnal elindulhat a

távon, így elkerülik a tömörülést.

– Sorban állásnál 1,5 méter távolságot biztosítanak az érkezők között.

– A frissítőpontokon kézfertőtlenítőket biztosítanak, a kollégák kesztyűt viselnek.

– A versenyközpontokban és nevezésnél a szervezők maszkot viselnek.

– A kollégák és a többi résztvevő egészségének megóvása érdekében kérik a túrázókat, hogy csak egészségesen vegyenek részt a versenyen. Aki lázas vagy COVID-19 gyanús tüneteket tapasztal magán, azok inkább maradjanak otthon.

További részletek és előnevezés a szegedsport.hu oldalon.

Versenykiírás:

http://www.szegedsport.hu/images/upload/Szikiteljestmnytrakirssrszvteliszablyzat.pdf

Előnevezés:

https://portal.szegedsport.hu/