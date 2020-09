Elindult a Raktárkoncert-széria

Egy magyar nyár sem telhet el koncert nélkül – mondta korábban közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A hazai könnyűzenei ipar támogatására indított koncertsorozat, a Raktárkoncert felvételei már augusztus közepe óta zajlanak, tegnap óta pedig bárki saját otthona kényelméből élvezheti a közel 200 koncert bármelyikét.

A Raktárkoncert-sorozat olyan kikapcsolódási lehetőség, amelynek segítségével a zenészek az elmaradt koncertjeiket online pótolhatják, rajongóik pedig járványhelyzetben is biztonságosan szórakozhatnak. A különleges raktárépületekben készült felvételeken közel 200 előadó lép színpadra, köztük zenei legendák, fesztiválzenekarok és a mulatós zene jeles képviselői, 45-45 perces koncertet adva. A bulik helyszíni közönség nélkül zajlanak, kizárólag a technikai személyzet jelenlétében rögzítik az előadásokat.

A Raktárkoncert-felvételek az Antenna Hungária mindiGO TV alkalmazásában folyamatosan válnak majd elérhetővé. A felvételek megtekintéséhez csupán egy díjmentes regisztrációra lesz szükség a mindiGO TV mobilapplikáción, és máris elérhetővé válik többek között Keresztes Ildikó, az Edda Művek vagy Tóth Gabi koncertje.

A koncertsorozat népszerűsítésében az összetett kommunikációs megoldásokat biztosító Lounge Group nyújt szakmai segítséget.

Azért esett a választás erre az ügynökségre, mert a hazai rendezvényszervezői és kommunikációs ipar meghatározó szereplőjeként képes a rendelkezésre álló forrás hatékony felhasználásával a számtalan csatornán elérni és tájékoztatni a közönséget. A számos ügyfélnél – köztük van például a Magyar Telekom, a Szerencsejáték Zrt. vagy az MVM Csoport – már bizonyított, nemrégiben az Eventex Global Awardson is a világ legjobb rendezvényszervezői közé választott ügynökség nemcsak a látványvilág és a koncertek vizuális világának kialakításában, de az elkészülő koncertfelvételek technikai véglegesítésében is szerepet vállal. A fellépő együttesek rajongói, a koncertek és az előadók népszerűsítése során a fellépésekhez kapcsolódó tartalmak: fotók, mozgóképek, információk révén találkozhatnak az ügynökség támogató munkájával. A Raktárkoncerttel kapcsolatban szinte mindenki egyetért azzal, hogy a hazai könnyűzenei paletta sokszínűségét új, online platformon bemutató megoldás egyedi a maga nemében, és várhatóan a zenerajongóknak is különleges élményt nyújt majd.

Noha világszerte kísérleteznek hasonló megoldásokkal, az innovatív magyarországi módszer egyszerre képes a zeneipar támogatására és a rajongók járványhelyzet-kompatibilis szórakoztatására. A különleges virtuális színpad lámpái tehát hamarosan felkapcsolódnak, az egyedülálló koncertek pedig beköltöznek az otthonokba.

A Raktárkoncert-sorozat közel 200 fellépőjéből akik már színpadra léptek: Balázs Fecó, Tóth Gabi, Tóth Vera, Demjén Ferenc, Skorpió, Edda Művek, Neoton Família, Charlie, Tátrai Band, Mobilmánia, Radics Gigi, Török Ádám és a Mini, Zorán, Dinamit, Ganxsta Zolee és a Kartel, Magna Cum Laude, Hobo, Hooligans, Emelet, Besh O Drom, Aurevoir, Rúzsa Magdi, Keresztes Ildikó.

A fellépőkről készült exkluzív tartalmak és a sztárok folyamatosan bővülő listája a Raktarkoncert.hu oldalon és a produkció hivatalos Facebook- és Instagram-oldalán tekinthetők meg.