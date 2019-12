Első lemezét készíti a népzenész

Fellép, koncertezik, a vizsgaidőszakra készül, de leginkább az első lemeze befejezésén dolgozik Debreczeni-Kis Helga. A szentesi népzenész az album dalainak összeállításakor nem csak egy zenei irányzatra koncentrált, a lemezzel önmagát szeretné kifejezni.

Mozgalmas időszak áll Debreczeni-Kis Helga mögött: a lemezfelvételek mellett táncházakat tart, fellép a ZitheRandom formációjával és új együttesével, a Hopsza Bandával is koncertezik. A külföldi közönség is megismerhette a játékát, Írország és Bulgária után nemrég Oroszországban és Törökországban lépett fel.

Egy magyar lány Udmurtföldön

Helga legutóbb Törökországban, Isztambulban zenélt. A négynapos útja során nem volt olyan feszített a program, így a koncertezés mellett a pihenés is belefért. A népzenész oroszországi kirándulása még izgalmasabb volt, ekkor repült először egyedül. A Külügyminisztérium pályázatának köszönhetően jutott el Oroszország egyik államába, Udmurtföldre, ahová a helyi egyetem magyar lektora hívta meg. – Nagyon megszerettem az utazást, ez kikapcsol az iskola, a tanulás, a gyakorlás monotonitásából. Izgalmas volt ez az út is, tartottam táncházat is a helyi gyerekeknek, amire nagyon vevők voltak. Volt hangszerbemutató és közös zenélés is, ahol szintén nagyon érdeklődőek voltak, érdekelte őket a citera – mesélte külföldi útjáról Debreczeni-Kis Helga.

Reggea bujkál a népdalok között

Ami azonban talán még a más kultúrák megismerésénél is jobban foglalkoztatja most, az a készülő önálló lemeze. Idén tavasz környékén indult a tervezés, hogy milyen anyag kapjon helyet az albumon.

– Át kellett gondolni, hogy milyen útvonalon indulok el, hogy népzene vagy csak citera lesz, legyenek-e rajta feldolgozások, improvizációk. Végül úgy néz ki, hogy mindenből lesz egy kicsi. Azt akarom megmutatni a lemezen, ami jelenleg én vagyok, ezért helyet kap rajta autentikus népzene, feldolgozás, improvizáció és saját szerzemény is – mondta el a készülő albumról Helga. A népzenész nemcsak citerán játszik a felvételeken, de hegedül, kobozol, furulyázik és énekel is. Mellette zenésztársak, énekesek is színesítik az albumot, a ZitheRandom duó „másik fele”, Dömény Krisztián, a Zeneakadémia tanárai, Szlama László és Nagy Zsolt, valamint Farkas Zoltán Batyu és az ÚJGereben együttes játéka is hallható lesz a lemezen.

A zenei sokszínűségbe egy kis „kakukktojás” is belefér, az egyik dal igazi különlegesség lesz, ugyanis a népzenét egy kis reggea-s hangzással fűszerezték meg, ebben Aaron Ayyaz volt Helga segítségére.

Nem lesz unalmas a tél

Ősszel elkészültek a felvételek, megvolt a lemezfotózás is, jelenleg az album grafikai munkái zajlanak, illetve a megfelelő kiadó megtalálása van még hátra. – Van pár ilyen kiadó, akik szívesen foglalkoznak népzenei indíttatású anyagokkal, legszívesebben a Fonó Kiadónál jelentetném meg a lemezt. Ha ez nem sikerülne, akkor viszont szerzői kiadásban fog megjelenni az album. A tervek szerint január végére be kell fejezni a lemezt, addig még előttem egy vizsgaidőszak is, és alakuló együttesemmel, a Hopsza Bandával is koncertezünk. Az biztos, nem fogok unatkozni – összegzett mosolyogva Helga.