Ennyire mozgalmas az élete a szegedi polgárőröknek

A belvárosi rendezvényeken biztosítják a rendet, a Cserepes soron a közbiztonságért tesznek, míg Röszke és Mórahalom mentén a határvédelemre ügyelnek. Mozgalmas az élete a Szeged-Belvárosi, Móravárosi Polgárőr Egyesületnek, amelynek tagjai az ország legjobbjai között vannak. El is ismerték tevékenységüket, eredményeiket.

Az Év Polgárőr Egyesülete – ebben a kitüntető címben ré­­szesült a Szeged-Belvárosi, Mó­­ravárosi Polgárőr Egyesü­let. Kiemelkedő munkájuk el­­ismeréséül kapták a díjat az Or­­szágos Polgárőr Szövetségtől, hiszen a közbiztonság és a közrend védelmében is jelentősen kiveszik a részüket Szegeden.

– Szinte minden rendezvény a belvárosban zajlik, így a mi feladatunk biztosítani a rendet ezeken az eseményeken a rend­őrséggel közösen. Emellett Móraváros is hozzánk tartozik jó ideje, itt főként a Cserepes soron kell intézkednünk, de az Alsó-Nyomási soron is kezeltük az ott élők panaszait, valamint a rendőséggel és több szervezettel együtt a Csillag téren is sikerült rendet tenni. A rendőrség stratégiai partnerként tekint ránk, mi pedig sosem mondunk nemet a kéréseikre – mondta lapunknak Csőke Zsolt elnök.

Migrációs nyomás

Az alapvető tevékenységeik mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a migráció visszaszorítására.

– Az utóbbi fél évben szinte csak ez állt a fókuszban, hiszen beléptünk a határrendészeti szak­­ba. Mórahalomnál és Rösz­ké­nél védjük a határt, mert egyre nagyobb a nyomás, sőt Szegednél is szükség van a határvédelemre. Legtöbbször ezt 8 órában végezzük, de volt már egy 24 órás szolgálatunk is – emelte ki.

Naponta 2-3 személy járőrözik a belvárosban és Móravároson, viszont mindenszentekkor 3 napon keresztül 12 fő ügyelt a biztonságra a temetőkben. Szabálysértés nem történt, és rendőrségi fellépésre sem volt szükség, azonban néhányan megfeledkeztek a záróráról, bent rekedtek a temetőben, nekik kellett segíteni a kijutásban.

Elnöki elismerés

Nemcsak maga a szervezet ka­pott elismerést, hanem az elnök, Csőke Zsolt is dicséretben és tárgyjutalomban részesült. Úgy véli, ezt irányítási munkájával és folyamatos szervezői tevékenységével érdemelte ki.

– 26 éven keresztül rendőr voltam, már akkor hívtak ebbe a szervezetbe, hogy legyek tag. Nyolc évvel ezelőtt leszereltem, és akkor egyből beléptem a szervezetbe, amit azóta elnökként vezetek. Az eredményeink pozitívak, remélem, ez a lendület és energia megmarad a jövőben is – nyilatkozta.

Új járművekkel

Az egyesület pénzjutalomban is részesült, már ennek is megvan a helye, hiszen téli ruházatot kell vásárolniuk, valamint a sok járőrözés miatt a többi pénzt üzemanyagra fordítják. Nemrégiben új járművekkel gazdagodtak, így már két autóval, két kerékpárral és egy elektromos ro­­bogóval dolgoznak.