Erős emberek és kajakosok vetélkedtek az Algyői Tisza-parton – Galéria

Szombat reggel tízkor már sokan nyüzsögtek az algyői szabad strandon ami nem csoda, hiszen változatos programok várták őket.

Az V. Algyői Tisza Parti Party a gyors lábúak futóversenyével indult, majd a legerősebb embereknek szurkolhattak a vendégek. Az Alte, az Algyői Tisza Szabadidősport és Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ötödik alkalommal szervezte meg sportos családi napját. A II. Erős Ember Versenyt most is Bartalos Tamás, többszörös erőemelő és MMA bajnok vezette.

– Hat versenyző négy versenyszámban méri össze a tudását. A versenyszámok közül talán a legnehezebb a golyóemelés, de a másik három versenyszám is speciális felkészülést igényel. Persze egy 80 kilogrammos rönk többszöri kinyomása sem egyszerű feladat – hangsúlyozta Bartalos Tamás, a kiskunmajsai Szikla.

Az evezés kedvelői egy másfél kilométeres vízi teljesítmény túrán mérték össze a tudásukat. A több tucatnyi kajakost és kenust Kopasz Bálint világbajnok kajakos vezette, és az érmeket is tőle vették át a győztesek. A vidám hangulathoz néhány elengedhetetlen kellék is hozzátartozott, népszerű volt a kézi készítésű fagylalt, az ugrálóvár, és a buborékfoci is.

– A lényeg, hogy megmutassuk az embereknek mi mindent lehet csinálni a Tisza partján, hogyan lehet hasznosan, értelmesen, és jó kedvvel eltölteni a szabadidőt. Célunk, hogy támogassuk a környezettudatos nevelést is, valamint a sportolási lehetőségekkel elősegítsük mindenki számára a fáradtság, a feszültség feloldását – mondta lapunknak Füzesy István főszervező, aki kiemelte, ehhez nyújt immár ötödik alkalommal kiváló lehetőséget a sportrendezvény.